GATINEAU, QC, le 1er août 2025 /CNW/ - Le CRTC franchit une autre étape pour mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion modernisée (la Loi) en aidant la production de nouvelles locales grâce au nouveau fonds temporaire pour les nouvelles des radios commerciales (FNRC).

La Loi exige que le CRTC modernise le cadre de radiodiffusion du Canada et qu'il s'assure que les services de diffusion continue en ligne contribuent de façon importante au contenu canadien et autochtone. Dans le cadre de son travail, le CRTC a lancé une consultation sur un nouveau fonds pour soutenir la programmation de nouvelles par les stations de radio commerciales à l'extérieur des plus grandes villes du Canada, où les besoins sont plus grands.

La décision d'aujourd'hui est fondée sur le dossier public et approuve conditionnellement le plan soumis par l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour le FNRC. Le financement aidera les stations de radio commerciales dans les petites communautés, où la radio est parfois la seule source de nouvelles locales.

Cette décision suit un certain nombre de mesures prises par le CRTC pour mettre en œuvre la Loi modernisée.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le plan réglementaire du CRTC.

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

Le CRTC s'acquitte du mandat que lui a confié le Parlement de moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada . À ce jour, le CRTC a tenu 15 consultations publiques pour mettre en œuvre la Loi modernisée.

. À ce jour, le CRTC a tenu 15 consultations publiques pour mettre en œuvre la modernisée. Grâce à la décision de juin 2024 sur les contributions de base des services de diffusion continue en ligne, le CRTC a annoncé que le nouveau financement serait dirigé vers les secteurs ayant des besoins immédiats dans le système de radiodiffusion canadien, y compris les nouvelles locales.

Dans le cadre d'un effort plus grand pour soutenir les nouvelles locales, le CRTC a récemment confirmé les critères d'admissibilité pour les stations de télévision pour obtenir plus de financement du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez-nous sur X @CRTCfra

Aimez-nous sur Facebook

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Courriel : [email protected], Téléphone : 819-997-9403; Renseignements généraux: Téléphone : 819-997-0313, Numéro sans frais : 1-877-249-2782, ATS : 1-877-909-2782