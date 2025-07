GATINEAU, QC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC lance une consultation publique pour aider à améliorer le Système national d'alertes au public (SNAP).

Le SNAP est utilisé par les responsables de la gestion des urgences partout au Canada pour avertir le public de situations d'urgence comme des phénomènes météorologiques violents et d'autres préoccupations potentielles pour la sécurité publique.

Ce système est une responsabilité commune entre les gouvernements et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux. Le CRTC joue un rôle de soutien en obligeant les fournisseurs de téléphonie cellulaire, de câblodistribution et de télévision par satellite ainsi que les radiodiffuseurs et télédiffuseurs à diffuser les alertes d'urgence au public.

Dans le cadre de cette consultation, le CRTC examine la façon dont les alertes au public sont diffusées au Canada. L'objectif est d'aider à améliorer le SNAP, notamment en améliorant l'accessibilité des alertes, en déterminant si les alertes météorologiques devraient être diffusées dans des langues des communautés locales et en veillant à ce qu'elles soient disponibles partout au pays.

Le CRTC accepte les commentaires jusqu'au 10 septembre 2025. Les personnes intéressées peuvent participer de l'une des façons suivantes :

en remplissant le formulaire en ligne;

en communiquant leurs commentaires sur la plateforme Conversations CRTC;

en écrivant au secrétaire général, CRTC, Ottawa ( Ontario ) K1A 0N2;

( ) K1A 0N2; en envoyant une télécopie au 819-994-0218;

en envoyant un lien à une vidéo en langue des signes à l'aide du formulaire en ligne.

Tous les commentaires feront partie du dossier public et serviront à éclairer la décision du CRTC.

Cette consultation s'inscrit dans une série de mesures récentes prises par le CRTC pour aider à protéger la population canadienne. Pour en savoir plus, consultez le nouveau Plan d'action pour protéger les consommateurs du CRTC.

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

L'information importante sur cette consultation est disponible en American Sign Language (ASL) et en langue des signes québécoise (LSQ).

(ASL) et en langue des signes québécoise (LSQ). Les membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi que les organisations ayant besoin d'aide pour soumettre des commentaires, y compris des interventions orales, peuvent communiquer avec l'Équipe des relations autochtones du CRTC.

Liens connexes

