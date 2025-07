GATINEAU, QC, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC approuve la demande de 506992 N.W.T. Ltd. (Cabin Radio) en vue d'exploiter une station de radio commerciale FM de langue anglaise à Yellowknife.

Cette décision permettra aux résidents de Yellowknife d'obtenir un meilleur accès aux nouvelles locales et à la programmation qui vise la communauté, y compris aux voix autochtones, qui tiennent compte des réalités et des priorités des populations du Nord dans notre système de radiodiffusion.

En février 2025, le CRTC a tenu une audience publique de deux jours pour examiner des demandes en vue d'exploiter une nouvelle station de radio commerciale FM pour desservir le marché de Yellowknife.

La proposition de Cabin Radio a reçu un solide appui local, a satisfait aux exigences du CRTC en matière de radiodiffusion commerciale et s'est révélée la plus apte à accroître la concurrence et la diversité des voix sur le marché radiophonique de Yellowknife. En outre, la demande de Cabin Radio comprend des engagements envers la diversité, les artistes émergents et la programmation en français. Afin de maintenir la stabilité du marché, le CRTC n'a approuvé qu'une seule nouvelle station et a refusé la demande de Vista Radio en tenant compte des préoccupations concernant les répercussions financières de l'ajout de deux stations FM - une question soulevée par les deux demandeurs.

L'arrivée de Cabin Radio sur la bande FM ajoutera une nouvelle voix à l'univers radiophonique de Yellowknife et augmentera la diversité de la programmation.

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

Cabin Radio s'est engagée à offrir un reflet complet de la communauté qu'elle dessert en favorisant l'engagement local, en faisant une place aux voix autochtones et en offrant des nouvelles pertinentes, en temps opportun et de grande qualité à la communauté de Yellowknife .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez-nous sur X @CRTCfra

Aimez-nous sur Facebook

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Courriel : [email protected], Téléphone : 819-997-9403; Renseignements généraux, Téléphone : 819-997-0313, Numéro sans frais : 1-877-249-2782, ATS : 1-877-909-2782