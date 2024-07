OTTAWA, ON and GATINEAU, QC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Aujourd'hui, le CRTC prend des mesures pour déployer Internet haute vitesse par fibre optique dans quatre communautés inuites éloignées du Nunavut, dont une communauté de langue officielle en situation minoritaire. Ce sera la première fois que ces communautés auront accès à Internet par fibre optique.

Dans le cadre de son Fonds pour la large bande, le CRTC s'engage à verser 271,9 millions de dollars au gouvernement du Nunavut pour construire une liaison par fibre optique de 1300 kilomètres, qui reliera les communautés d'Iqaluit, de Kinngait, de Coral Harbour et de Kimmirut à des services Internet haute vitesse.

Le Nunavut n'est accessible que par voie aérienne ou maritime, et aucune route ne relie ses 25 communautés. C'est le territoire nordique le plus vaste du Canada, et l'une des régions du pays où il est le plus difficile de bâtir des réseaux. Le projet reliera plus de 80 établissements publics essentiels dans ces communautés, y compris des écoles, des centres de soins de santé et des centres d'apprentissage communautaires. Les connexions par fibre optique appuieront également des projets pour brancher des foyers et des entreprises partout au Nunavut.

Le projet a reçu un soutien important de la part des quatre communautés, notamment des organisations locales de chasseurs et de trappeurs, des associations inuites régionales, des représentants élus des communautés, ainsi que de nombreuses entreprises locales. Ces parties ont fait remarquer qu'une meilleure connectivité procurera d'importants avantages à la région, particulièrement en matière d'éducation, de culture, de santé et de développement économique.

Il s'agit du deuxième projet pour lequel le CRTC s'engage à appuyer financièrement le Nunavut. En décembre 2023, le CRTC a annoncé du financement pour déployer un service Internet haute vitesse par satellite à toutes les communautés du Nunavut pour la première fois. Ensemble, les deux projets amélioreront la fiabilité, la qualité et le choix des services Internet pour les résidents et serviront de base pour brancher l'ensemble du Nunavut.

Le CRTC continue d'évaluer les demandes reçues dans le cadre du Fonds pour la large bande et fera d'autres annonces de financement dans les mois à venir.

« Des services de communication de grande qualité sont importants pour tous les aspects de notre vie quotidienne. Ce projet d'envergure permettra de brancher l'une des régions les plus éloignées du pays à Internet par fibre optique. Les répercussions dans ces quatre communautés seront significatives, reliant plus de 80 établissements publics, y compris des écoles, des centres de soins de santé et des centres d'apprentissage communautaires. »

- Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante du CRTC

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur des communications au Canada dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur les questions de télécommunications et de radiodiffusion et il prend des décisions fondées sur le dossier public.

En 2019, le CRTC a lancé le Fonds pour la large bande pour aider à brancher les communautés rurales, éloignées et autochtones mal desservies à travers le Canada . À ce jour, le CRTC a engagé plus de 570 millions de dollars dans plus de 230 communautés sur près de 540 kilomètres de routes de transport principales.

En mars 2023, le CRTC a lancé une consultation publique pour améliorer le Fonds pour la large bande. Le CRTC lancera un processus d'élaboration conjointe pour créer une voie réservée aux Autochtones dans le cadre du Fonds pour la large bande.

La nouvelle équipe des relations autochtones du CRTC soutiendra la participation des Autochtones aux instances du CRTC et veillera à ce que la nature distincte et les expériences vécues des peuples autochtones soient prises en compte dans l'ensemble du travail du CRTC. Cette équipe fournit un point de contact unique au CRTC pour les communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis et les parties intéressées.

