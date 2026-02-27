GATINEAU, QC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC publie son Plan stratégique actualisé : Brancher la population canadienne grâce à la technologie et à la culture. Le plan énonce les objectifs sur lesquels le CRTC se concentre pour obtenir des résultats concrets pour les Canadiens.

Le CRTC continue d'accorder la priorité aux secteurs qui ont l'incidence la plus importante :

promouvoir la concurrence et l'investissement en matière de services Internet et de téléphonie cellulaire;

moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada;

renforcer le CRTC pour mieux servir les Canadiens.

Depuis la première publication de ses domaines d'intervention, le CRTC a réalisé des progrès, entre autres en :

offrant plus de choix pour les services Internet et de téléphonie cellulaire, tout en soutenant l'investissement continu dans des réseaux fiables et de grande qualité;

aidant à brancher les communautés rurales, éloignées et autochtones à des services Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire;

facilitant l'achat de services Internet et de téléphonie cellulaire, ainsi que le changement de fournisseur;

appuyant un système de radiodiffusion sain dans lequel les Canadiens peuvent raconter leurs histoires;

aidant à assurer l'accès aux nouvelles locales et nationales en temps opportun à la radio et à la télévision;

simplifiant les rapports réglementaires, en éliminant les exigences désuètes et en accélérant la publication des décisions.

Le CRTC s'est engagé à agir rapidement, à poursuivre sur la lancée déjà amorcée et à demeurer concentré sur les enjeux qui sont importants pour la population canadienne.

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

