GATINEAU, BC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC prend des mesures pour qu'il soit plus facile pour les Canadiens de trouver de l'information sur les services Internet et de téléphonie cellulaire offerts dans leur région.

Le CRTC et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) ont chacun un rôle à jouer pour s'assurer que les Canadiens ont accès à ces services essentiels. Dans le cadre de son rôle d'organisme réglementaire, le CRTC recueille des données auprès des fournisseurs de services concernant leurs réseaux, y compris les endroits où les services sont offerts. Cette information est communiquée à ISDE, qui l'utilise pour la Carte nationale de l'Internet haute vitesse.

Pour aider les Canadiens à trouver les services qui répondent le mieux à leurs besoins et à combler les lacunes en matière de couverture cellulaire, le CRTC prend deux mesures importantes.

Premièrement, dans la décision d'aujourd'hui, le CRTC a approuvé une demande visant à fournir aux Canadiens plus de données détaillées sur les fournisseurs de services, les technologies et les vitesses disponibles dans leur région. Il sera ainsi plus facile pour eux de comparer les offres et de prendre des décisions éclairées et d'appuyer les investissements à venir qui amélioreront la connectivité partout au Canada.

Deuxièmement, le CRTC lance une consultation publique pour améliorer la façon dont les données sur la couverture cellulaire sont recueillies et transmises. Cela aidera les fournisseurs de services, les gouvernements, les organismes de sécurité publique et la population canadienne à mieux déterminer où la couverture est solide et où des améliorations sont nécessaires. Ces améliorations permettront également aux fournisseurs de services de soumettre plus efficacement des données.

Le CRTC accepte les commentaires jusqu'au 16 mars 2026. Les personnes intéressées peuvent participer de l'une des façons suivantes :

en remplissant le formulaire en ligne;

en écrivant au secrétaire général, CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2;

en envoyant une télécopie au 819-994-0218.

Tous les commentaires reçus seront ajoutés au dossier public et éclaireront la décision du CRTC.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de mesures récentes prise par le CRTC pour aider à outiller la population canadienne. Pour en savoir davantage, consultez le Plan d'action pour protéger les consommateurs du CRTC.

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

Le CRTC est responsable de mettre en œuvre la Loi sur les télécommunications et de réglementer les fournisseurs de services de télécommunications. ISDE est responsable d'établir la politique sur les télécommunications du Canada et de gérer les fréquences utilisées par les entreprises pour offrir des services de téléphonie cellulaire.

et de réglementer les fournisseurs de services de télécommunications. ISDE est responsable d'établir la politique sur les télécommunications du Canada et de gérer les fréquences utilisées par les entreprises pour offrir des services de téléphonie cellulaire. La Carte nationale de l'Internet haute vitesse est publiée et tenue à jour par ISDE. Elle permet aux Canadiens d'examiner l'offre de services Internet à l'échelle du pays.

Dans le cadre de cette consultation, le CRTC cherche à établir une approche normalisée pour recueillir et transmettre l'information sur les endroits où les services de téléphonie cellulaire sont offerts pour mieux tenir compte de l'expérience des Canadiens

