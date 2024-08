OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 28 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC prend des mesures pour améliorer les services de téléphonie cellulaire le long de près de 100 kilomètres de routes principales à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et en Ontario. Une meilleure couverture rendra les déplacements sur ces routes plus sécuritaires pour les Canadiens.

En 2019, le CRTC a lancé le Fonds pour la large bande pour aider à brancher les communautés rurales, éloignées et autochtones partout au Canada. Jusqu'à maintenant, le Fonds a permis d'améliorer les services Internet haute vitesse et les services de téléphonie cellulaire dans plus de 250 communautés, reliant des établissements essentiels comme des écoles, des centres de santé et des centres communautaires.

Grâce à son Fonds pour la large bande, le CRTC s'est engagé à verser plus de 17 millions de dollars à Bell Canada, TBayTel, TELUS Communications inc. et Sogetel Mobilité inc. pour la construction de nouvelles tours cellulaires et l'amélioration des services de téléphonie cellulaire le long de huit routes principales.

Ces projets ont reçu l'appui des communautés touchées et de nombreuses organisations. Des lettres d'appui soulignaient les répercussions positives que les projets auront sur la vie quotidienne dans ces régions, y compris l'amélioration de la sécurité publique.

Le CRTC continue d'évaluer les demandes et annoncera du financement supplémentaire au cours des prochains mois.

Citation

« Des services de communication de grande qualité sont essentiels pour tous les aspects de notre vie quotidienne. Grâce à son Fonds pour la large bande, le CRTC continue d'aider les Canadiens dans les communautés rurales, éloignées et autochtones à accéder à des services Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire. En améliorant la connectivité cellulaire, les projets annoncés aujourd'hui rendront plus sécuritaires les déplacements des Canadiens sur huit routes principales. »

Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante, CRTC

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur des communications au Canada dans l'intérêt public. Le CRTC tient des audiences publiques sur les questions de télécommunications et de radiodiffusion, et il prend des décisions fondées sur le dossier public.

À ce jour, le Fonds pour la large bande du CRTC a soutenu des projets qui permettront de brancher près de 46 000 ménages, d'améliorer les services de téléphonie cellulaire sur plus de 630 kilomètres de routes principales et de construire plus de 4 600 kilomètres de câbles à fibres optiques dans des communautés.

En mars 2023, le CRTC a lancé une consultation publique pour améliorer le Fonds pour la large bande. Il lancera un processus d'élaboration conjointe pour créer un volet autochtone du Fonds.

