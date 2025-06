GATINEAU, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tiendra une audience publique du 18 juin au 4 juillet 2025, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).

Cette audience portera sur les dynamiques entre les petits, moyens et grands radiodiffuseurs, les fournisseurs de services de télévision et les services de diffusion continue en ligne. L'objectif est de faire en sorte que le système de radiodiffusion du Canada soit durable, équitable et concurrentiel.

Si vous souhaitez suivre l'audience et obtenir des documents pendant celle-ci, suivez-nous à @CRTCAudience et à la page de diffusion en direct de CRTC.

Lieu : Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec)

Dates : du 18 au 20 juin, du 25 au 27 juin et du 2 au 4 juillet 2025

Heures : l'audience débutera à 9 h (HE)

Remarque : Vous devrez présenter une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement pour accéder au Centre.

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Courriel : [email protected], Téléphone : 819-997-9403; Renseignements généraux, Téléphone : 819-997-0313, Sans frais : 1-877-249-2782, ATS : 1-877-909-2782