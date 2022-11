OTTAWA, ON and GATINEAU, QC, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Pour la première fois, des organismes de réglementation du Canada, de l'Australie, de l'Irlande, de Hong Kong et des États-Unis se sont rencontrés en personne pour trouver de meilleures façons de lutter contre les arnaques.

Organisée par le CRTC, la réunion sur la lutte contre les communications frauduleuses était une occasion d'échanger des connaissances stratégiques sur des initiatives actuelles et les défis liés à l'application transfrontalière des lois. Les participants ont aussi exploré des occasions pour accroître la collaboration internationale pour s'attaquer aux communications frauduleuses.

Des représentants de cinq pays ont accepté de poursuivre leur collaboration et d'échanger des renseignements stratégiques. Ils tenteront d'obtenir l'engagement d'autres agences de réglementation dans des compétences pouvant être la source de communications frauduleuses ou pouvant en être victimes.

Citations

« Les pourriels illégaux et les appels non sollicités constituent toujours des menaces importantes pour les consommateurs partout dans le monde. La coordination de nos efforts à l'échelle internationale est la seule façon de lutter contre ce problème. Ainsi, nous augmentons nos chances de protéger nos citoyens contre les personnes qui se livrent à des activités illégales et nuisibles. »

- Ian Scott, président et premier dirigeant, CRTC

« Les efforts conjoints des organismes de réglementation à l'échelle internationale forment une ligne de défense essentielle pour lutter contre les activités frauduleuses. Chaque arnaque bloquée est une victoire pour les consommateurs. De plus, cela renforce les réseaux de télécommunications et perturbe le modèle d'affaires des fraudeurs. »

- James Cameron, membre de l'Autorité, Australian Communications and Media Authority (ACMA)

« Y a-t-il une personne sur cette planète qui ne déteste pas recevoir des appels automatisés ? Les escrocs sont une menace bien trop familière pour les consommateurs du monde entier et des partenariats comme celui-ci sont essentiels dans nos efforts unifiés pour protéger les consommateurs et lutter contre les escrocs. »

- Jessica Rosenworcel, présidente, Federal Communications Commission (FCC)

« Les communications frauduleuses ont un impact sur nos consommateurs et nos entreprises. La Nuisance Communications Industry Taskforce en Irlande est un élément clé pour des interventions locales efficaces et afin qu'elles soient fructueuses, nous avons besoin d'une collaboration mondiale pour affronter un problème mondial. Cela souligne l'importance de coordonner ce que nous faisons au niveau international, d'apprendre les uns des autres et de faire notre part pour perturber ces activités criminelles. »

- Robert Mourik, président, Commission for Communications Regulation (ComReg)

Faits en bref

Cette réunion repose sur la collaboration existante entre les organismes de réglementation qui font partie du Unsolicited Communications Enforcement Network (UCENet), ainsi que sur les relations bilatérales solides tissées entre divers organismes de réglementation à l'échelle internationale.





Le mandat du Unsolicited Communications Enforcement Network (UCENet) est de promouvoir la coopération internationale dans l'exécution de la législation antipourriel et de s'attaquer aux problèmes relatifs au pourriel, par exemple les fraudes et les arnaques en ligne, l'hameçonnage et la propagation de virus.





Cette réunion précède le Forum international des régulateurs et la conférence annuelle de l'Institut international des communications qui auront lieu à Ottawa du 1er au 4 novembre 2022.

