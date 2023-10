OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) protège les consommateurs et les entreprises contre la mauvaise utilisation des technologies numériques, notamment les pourriels et d'autres menaces électroniques, et aide les entreprises à demeurer concurrentes dans un marché numérique mondial. Aujourd'hui, le cadre en chef de la conformité et des enquêtes du CRTC a publié des détails concernant une enquête sur une campagne d'hameçonnage à grand volume et l'imposition d'une sanction de 40 000 $ à Sami Medouni, un résident du Québec, pour son rôle dans cette campagne.

Le CRTC a lancé son enquête après avoir été averti par une compagnie de téléphone concernant une arnaque potentielle touchant ses clients. L'enquête a révélé qu'entre le 22 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, M. Medouni a obtenu des numéros de téléphone de manière frauduleuse pour envoyer plus de 30 000 messages textes d'hameçonnage aux Canadiens.

Les messages textes d'hameçonnage ont été envoyés à des personnes sans leur consentement à partir de numéros de téléphone obtenus de manière frauduleuse et ils imitaient des marques bien connues afin d'obtenir des données personnelles, y compris des numéros de carte de crédit, des identifiants bancaires et d'autres renseignements sensibles.

« Ces tentatives d'hameçonnage ne sont pas seulement une nuisance pour les Canadiens, elles représentent également un risque pour nos renseignements personnels et financiers. Le CRTC continuera de mener des enquêtes sur les violations possibles qui ciblent les Canadiens. Tandis que le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité tire à sa fin, l'occasion est bonne de rappeler aux Canadiens de demeurer vigilants et de signaler les activités suspectes et impliquant des pourriels. »

- Steven Harroun, Cadre en chef de la conformité et des enquêtes, CRTC

Le CRTC partage la responsabilité de l'application de la Loi canadienne anti-pourriel avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et le Bureau de la concurrence.

avec le Commissariat à la protection de la vie privée du et le Bureau de la concurrence. Le CRTC collabore étroitement avec le Centre national de coordination en cybercriminalité et la Gendarmerie royale du Canada pour protéger les Canadiens des menaces en ligne.

pour protéger les Canadiens des menaces en ligne. Les Canadiens qui ont reçu un message indésirable ou qui estiment avoir été victimes d'une escroquerie doivent signaler :

les appels téléphoniques non sollicités à l'administrateur de la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus en ligne ou par téléphone au 1-866-580-3625; les pourriels ou autres menaces électroniques (liens ou logiciels malveillants, logiciels installés, etc.) au Centre de notification des pourriels; une perte d'argent ou de renseignements personnels à la suite d'un appel, d'un courriel ou de messages textes au Centre antifraude du Canada .



