LE CRTC APPROUVE L'ACQUISITION DE CJSQ ET SON CHANGEMENT DE VOCATION

SAINT-LAMBERT, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Arsenal Media Inc. annonce avoir reçu les approbations réglementaires du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour acquérir la station CJSQ 92,7 FM, dans la région de Québec. Le Conseil a également approuvé la demande de modification de licence permettant de convertir la vocation de la station, qui deviendra une station commerciale exploitée selon la formule grand public.

En novembre 2025, Arsenal Media annonçait avoir conclu une entente avec Groupe musique Greg en vue de faire l'acquisition de CJSQ, entente assujettie à la double autorisation du CRTC quant au changement de contrôle effectif de la station et à la modification de son format.

Cet ajout porte à 26 le nombre de stations détenues par Arsenal Media qui continue ainsi de s'imposer comme le plus grand radiodiffuseur au Québec.

Pour le président et chef de la direction d'Arsenal Media, monsieur Sylvain Chamberland, cette démarche confirme la vision à long terme de l'entreprise. « Cette décision du CRTC nous permet de donner à CJSQ une toute nouvelle pertinence dans le marché de Québec. Nous sommes impatients de nous mettre au travail pour bâtir une offre commerciale forte, à l'image de ce qu'Arsenal Media a su faire dans l'ensemble de ses marchés. »

Le président de Groupe musique Greg, monsieur Gregory Charles, se réjouit également de cette décision. « Nous sommes confiants qu'Arsenal saura donner à cette antenne un nouvel élan et en faire un succès pour la grande région de Québec. »

La décision rendue par le Conseil permet aux deux parties de poursuivre les démarches en vue de conclure la transaction. Notons que le transfert de propriété devrait être finalisé dans les prochaines semaines.

À PROPOS D'ARSENAL MEDIA

Arsenal Media est une entreprise médiatique intégrée dont les opérations se déclinent dans trois divisions: Radio, Web et E-commerce. La division radio comprend 25 stations sur l'ensemble du territoire québécois. Nos stations génèrent plus de 3,5 millions d'heures d'écoute par semaine. Arsenal Media est aujourd'hui le plus grand consolidateur de stations de radio régionales de la province.

SOURCE Arsenal Media

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