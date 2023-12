OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Aujourd'hui, le CRTC passe à l'action pour offrir, pour la première fois, un service Internet haute vitesse par satellite à toutes les communautés du Nunavut.

En 2019, le CRTC a lancé le Fonds pour la large bande pour contribuer à brancher les communautés rurales, éloignées et autochtones mal desservies partout au Canada. À ce jour, le Fonds pour la large bande a engagé plus de 300 millions de dollars pour améliorer les services Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire dans plus de 230 communautés.

Par la voie de son Fonds pour la large bande, le CRTC fournit un financement à SSi Micro Ltd pour la mise à niveau de son service Internet satellitaire, ce qui constitue une étape importante dans le soutien à l'amélioration des services de télécommunications dans le territoire. Le CRTC fournit aussi un financement à Keewaytinook Okimakanak pour maintenir la connectivité Internet satellitaire dans deux communautés des Premières Nations dans le nord de l'Ontario, et fournit un financement supplémentaire à Norouestel pour fournir des services Internet par fibre à Atlin, une communauté autochtone mal desservie dans le nord de la Colombie-Britannique.

Les projets annoncés aujourd'hui ont reçu un soutien significatif de la part des communautés concernées. Au Nunavut, par exemple, des municipalités, des résidents, des entreprises et des organismes non gouvernementaux ont envoyé au CRTC des lettres soulignant qu'Internet haute vitesse améliorera l'accès à l'éducation et aux soins de santé, tout en contribuant à préserver la culture et la langue inuites.

Ensemble, ces projets permettront à 28 communautés autochtones d'accéder à des services de communication et s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu du CRTC à mieux soutenir la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le CRTC continue d'évaluer les demandes et fera d'autres annonces de financement en 2024.

Citation

« Nous savons à quel point les services Internet et de téléphonie cellulaire de haute qualité sont importants pour tous les aspects de la vie quotidienne des gens. Aujourd'hui, nous marquons une étape importante, puisque le CRTC aide à brancher toutes les communautés du Nunavut à un service Internet haute vitesse pour la première fois. »

- Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante du CRTC

En bref

Le Fonds pour la large bande, financé par des entreprises de télécommunications canadiennes, n'est qu'une partie de la stratégie du CRTC visant à améliorer les services Internet et de téléphonie cellulaire dans le Grand Nord. Le CRTC cherche également à améliorer les services Internet et téléphoniques dans le cadre de son instance dans le Grand Nord, et il examine actuellement la façon dont il peut rendre plus fiables les réseaux de télécommunications du Canada .

. À ce jour, le Fonds pour la large bande a engagé des financements qui contribueront à améliorer la connectivité dans plus de 45 000 foyers et sur près de 560 kilomètres de routes principales.

Dans le cadre de son plus récent appel de demandes, le CRTC a reçu plus de 100 demandes totalisant près de 1,9 milliard de dollars pour des projets en vue d'améliorer le service dans les communautés rurales, éloignées et autochtones.

En mars 2023, le CRTC a lancé une consultation publique afin d'améliorer le Fonds pour la large bande en accélérant et en simplifiant le processus de demande, en envisageant de créer un nouveau flux de financement destiné aux communautés autochtones, ainsi qu'en finançant des projets qui amélioreraient la fiabilité des réseaux des régions rurales et éloignées.

Le CRTC reconnaît qu'il est toujours important de mettre en place une infrastructure de fibre optique au Nunavut , dont la construction prendra beaucoup plus de temps. Dans un premier temps, le CRTC accorde un financement qui permettra d'apporter rapidement un service Internet haute vitesse par satellite au territoire.

Liens connexes

