Le cricket à l'honneur à CDN-NDG

MONTRÉAL, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) est fier d'annoncer qu'à compter du 24 août prochain, les adeptes de cricket pourront utiliser le nouveau terrain situé au parc Van Horne, lequel est entièrement dédié à ce sport émergent.

C'est à la suite des représentations d'équipes de cricket de CDN-NDG que les membres du conseil ont mandaté les services afin de trouver l'espace approprié pour un terrain de cricket. Le parc Van Horne s'est avéré tout désigné pour cette installation pour laquelle CDN-NDG a investi près de 65 000 $.

« De nombreux adeptes du cricket de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce rêvent depuis longtemps d'un terrain pour pratiquer leur sport. Je suis très heureuse que le parc Van Horne accueille maintenant des équipes de cricket. La pratique constante d'un sport favorise la santé et l'esprit de communauté et contribue à briser l'isolement social. De plus, c'est l'occasion pour plusieurs de découvrir ce sport qui gagne en popularité, » affirme la mairesse de l'arrondissement, madame Sue Montgomery.

Les amateurs de cricket pourront pratiquer leur sport sur une surface de qualité, sécuritaire et spécialement conçue pour ce sport. Le terrain est en occupation libre pour cette première fin de saison. Pour réserver des horaires de jeux pour la prochaine année, les équipes devront entreprendre des démarches auprès de l'Association des sports de balle de Montréal, laquelle est mandatée par la Ville de Montréal pour gérer les terrains de balle.

« Sport méconnu par de nombreuses personnes, le cricket devient de plus en plus populaire chez les sportifs. Les joueurs sont principalement originaires de l'Inde, mais plusieurs viennent aussi du Pakistan, du Sri Lanka, des Antilles et d'autres régions ou pays. Nous espérons d'ailleurs que jeunes et moins jeunes de toutes les origines s'approprieront le cricket au cours des prochaines années, » ajoute M. Raveendirarajah Nagarajah du Vaanavil Cricket Club.

Le cricket a vu le jour en Angleterre et s'est répandu dans les pays du Commonwealth. Ce sport aurait été pratiqué dès 1785 à Montréal, à l'île Sainte-Hélène, et aurait été introduit au Canada par des soldats britanniques.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements: 514 872-4863

