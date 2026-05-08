Le CRIAQ reçoit un nouveau mandat pour le développement du domaine de la défense et de la sécurité nationale

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) annonce l'obtention d'un nouveau mandat en défense, confié par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE) pour la mise en place d'un écosystème d'innovation dédié au développement du domaine de la défense et de la sécurité nationale. Ce mandat collaboratif, réalisé au bénéfice des regroupements sectoriels de recherche industrielle du Québec (RSRI), sera piloté par le CRIAQ grâce à une subvention gouvernementale de 350 000$ sur deux ans.

Cette initiative vise à stimuler la collaboration recherche-industrie pour favoriser et accélérer le développement de technologies québécoises et canadiennes répondant aux besoins du secteur de la défense. En mobilisant l'écosystème de recherche industrielle québécois, ce projet contribuera à bâtir notre capacité d'innovation et de R‑D collaborative en matière de défense et à renforcer la souveraineté technologique du Québec et du Canada.

« Le marché de la défense et de la sécurité fait partie des grandes priorités de la vision économique de notre gouvernement. Il est alors essentiel pour nous d'appuyer le développement d'un écosystème solide dans ce domaine, afin que les PME autant que les grandes entreprises d'ici tirent pleinement profit des occasions d'affaires à venir pour permettre au Québec de se démarquer à l'international. » -- M. Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie

et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Nous sommes fiers et reconnaissants de la confiance accordée par le MEIE pour coordonner ce mandat d'envergure. Notre ambition est de structurer l'écosystème d'innovation en défense grâce à une approche ouverte, fondée sur le dialogue et la collaboration » -- Guillaume Côté, PDG du CRIAQ.

Dans le cadre de cette initiative, le CRIAQ collabore avec d'autres RSRI, soit PROMPT pour les domaines de l'intelligence artificielle et de la quantique, PRIMA pour le domaine des matériaux avancés, et le CRITM pour les domaines des minéraux critiques et stratégiques et de la transformation métallique. En mettant en commun leurs forces et en unissant leurs écosystèmes, les quatre RSRI élaboreront une stratégie commune visant à mobiliser et à soutenir les acteurs pertinents dans toutes les sphères d'intérêts pour le domaine de la défense et de la sécurité nationale. Ce groupe travaillera également de concert avec l'ensemble des neuf RSRI du Québec. Les analyses du terrain et l'expertise des organismes partenaires contribueront également à alimenter les réflexions gouvernementales en la matière. En outre, l'initiative visera à engendrer des retombées à plusieurs niveaux, notamment en saisissant les occasions permettant de développer des technologies à double usage.

Le financement accordé par le gouvernement du Québec au CRIAQ pour la réalisation de ce projet structurant provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 2a - Soutien aux projets de recherche-innovation.

À propos du CRIAQ

Fondé en 2002, le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est l'un des neuf RSRI œuvrant pour favoriser le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l'économie en favorisant l'émergence de maillages entre le milieu de la recherche et l'industrie. La mission du CRIAQ est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale en stimulant l'innovation des entreprises par la R et D collaborative. Il vise aussi à développer une nouvelle génération d'innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec en matière d'applications aérospatiales d'avant-garde : aviation numérique, mobilité aérienne du futur et aérospatiale durable.

SOURCE CRIAQ

Renseignements : Adel Aouam, Conseiller en communication, CRIAQ, [email protected]