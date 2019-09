Le CPQ souligne le décès de son tout premier président-directeur général, M. Charles Perrault

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Alors qu'il franchit le cap de 50 années d'existence, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) est peiné d'apprendre le décès de M. Charles Perrault, le tout premier président-directeur général au moment de la fondation de l'organisme.

« Au nom du CPQ, du milieu des affaires et des employeurs du Québec, nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à ses collègues », déclare le président et chef de la direction, Yves-Thomas Dorval. « Son intelligence, son intégrité et sa passion professionnelle demeureront un modèle pour toujours. »

Charles Perrault était président de la fabrique d'orgues Casavant frères lorsqu'il a été élu à la tête du CPQ, le 20 janvier 1969. Il a veillé à la mise en place de la permanence du CPQ, qui regroupait dans le temps seulement 25 associations patronales, avec le soutien de M. Ghislain Dufour, alors directeur-adjoint. Sous sa gouverne, le CPQ a contribué à faciliter les échanges entre les associations patronales et syndicales, ainsi qu'à la formation des dirigeants d'entreprises, et a joint le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre qui a été créé la même année.

« Si nous avons le privilège aujourd'hui de contribuer à l'essor économique du Québec, c'est grâce aussi à l'important héritage que les premiers ambassadeurs du CPQ comme Charles Perrault nous ont légué. Son œuvre restera inscrite dans la mémoire de notre organisation et de la société québécoise tout entière, et nous lui en serons éternellement reconnaissants », conclut M. Dorval.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, à l'issue d'un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Nadine Légaré, Conseillère principale - Communications et relations médias, Conseil du patronat du Québec, nlegare@cpq.qc.ca, Bureau : 514-288-5161 poste 243, Cell. : 514-265-5471

Related Links

www.cpq.qc.ca