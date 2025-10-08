LE CPQ SALUE L'ARRIVÉE DU PROJET DE LOI 112, MAIS INVITE À ALLER PLUS LOIN POUR LEVER LES BARRIÈRES INTERPROVINCIALES

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - De passage en commission parlementaire, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) s'est prononcé en faveur du projet de loi 112, Loi favorisant le commerce des produits et la mobilité de la main-d'œuvre en provenance des autres provinces et territoires du Canada. Ce projet de loi constitue selon le CPQ un pas important vers une meilleure intégration économique du Québec au sein du Canada.

« La fluidité du commerce et la mobilité de la main-d'œuvre sont essentielles à la compétitivité du Québec et du Canada. En réduisant les obstacles internes, nous renforçons notre productivité et notre capacité à rivaliser sur les marchés internationaux », a déclaré Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du CPQ.

Le CPQ salue les intentions du gouvernement de faciliter la reconnaissance des produits et des qualifications professionnelles en provenance des autres provinces. Ces mesures permettront de diminuer les coûts de conformité, de simplifier les échanges et d'offrir plus de possibilités aux entreprises et aux travailleurs qualifiés.

Le CPQ souligne toutefois que l'impact réel du projet de loi dépendra des règlements d'application et du degré de contrainte imposé aux organismes de réglementation. Sans mécanismes de reddition de comptes ou d'obligation ferme de reconnaissance automatique, la portée de la réforme pourrait demeurer limitée.

Le CPQ recommande notamment :

D'introduire des obligations de reconnaissance automatique, avec des exceptions strictement limitées;

De prévoir un mécanisme annuel de reddition de comptes sur le traitement des demandes de reconnaissance professionnelle;

De publier des indicateurs transparents sur les délais et taux d'acceptation afin d'accroître la confiance des employeurs et du public.

« Nous partageons les objectifs du gouvernement : améliorer la mobilité, réduire les coûts et favoriser une économie plus intégrée. Mais pour y parvenir, il faut s'assurer que les outils réglementaires permettent de véritables résultats sur le terrain », a précisé Arnaud Champalbert, vice-président affaires publiques et gouvernementales.

Le CPQ souligne enfin que la levée des barrières interprovinciales n'éliminera pas, à elle seule, la rareté de main-d'œuvre au Québec. Le gouvernement doit impérativement poursuivre son accueil de l'immigration économique et de travailleurs étrangers temporaires afin de répondre aux besoins réels du marché du travail.

