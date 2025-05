LE CPQ SE JOINT À L'ALLIANCE DE LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE CANADIENNE

SUDBURY, ON, le 15 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Forum franco-ontarien des affaires 2025, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est fier d'annoncer qu'il représentera le Québec au sein de l'Alliance de la francophonie économique canadienne (AFEC), une démarche naturelle qui reflète ses nombreuses implications dans la Francophonie économique, tant au Québec qu'ailleurs au Canada et à l'international.

« L'adhésion du Conseil du patronat du Québec à l'Alliance de la francophonie économique canadienne s'inscrit dans la continuité de notre engagement envers la francophonie. En tant qu'unique représentant du Québec, nous unissons nos forces à celles des associations économiques francophones de partout au pays pour bâtir une vision commune du développement économique en français. La francophonie, ici comme à l'international, représente un formidable bassin d'opportunités pour les entreprises canadiennes souhaitant se diversifier, croître et rayonner », déclare Me Marie-Claude Perreault, présidente et cheffe de la direction par intérim du CPQ.

En rejoignant l'AFEC, le CPQ consolide son rôle de catalyseur de partenariats économiques en français et réaffirme l'importance de valoriser les occasions d'affaires qui émanent de la Francophonie. Cette nouvelle implication s'ajoute à sa participation au sein de l'Alliance des patronats francophones, une organisation internationale dédiée à la promotion des échanges économiques entre les acteurs francophones.

