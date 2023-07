LE CPQ REND HOMMAGE AU GRAND BÂTISSEUR ET EX-PRÉSIDENT M. GHISLAIN DUFOUR

MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a appris récemment le triste décès du grand et illustre Ghislain Dufour, ancien président du CPQ de 1986 à 1997. Cet homme aura marqué le Québec Inc. et est reconnu comme une sommité dans le domaine des relations de travail et du monde des affaires.

« L'héritage de M. Dufour est incontestable parce qu'on lui attribue la fondation du CPQ dans sa forme actuelle. En occupant le poste de directeur général puis de président et chef de la direction, pendant près de trois décennies, M. Dufour a porté la voix des employeurs dans des années charnières de l'histoire du Québec. Bien après son départ de l'organisation, il s'est toujours montré engagé envers nos interventions. Je suis fier de pouvoir suivre les traces de M. Dufour et ainsi contribuer à son legs énorme pour la prospérité économique du Québec », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

