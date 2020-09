Le CPQ publie son Guide pratique pour l'implantation du télétravail en entreprise

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) est fier de dévoiler aujourd'hui un Guide pratique pour l'implantation du télétravail en entreprise destiné aux employeurs afin de les aider à prendre en considération la majorité des aspects du travail à distance pour faciliter sa mise en application.

Fruit d'un travail minutieux, le Guide a permis de cibler les défis et les pistes de solutions en lien avec le télétravail sur les aspects juridiques, les enjeux technologiques et les questions de gestion de ressources humaines.

Le CPQ rappelle qu'avec la fermeture de bon nombre de bureaux au printemps 2020 en raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la COVID-19, de nombreux employeurs ont dû implanter le télétravail de façon rapide et imprévue.

Ce redéploiement vers le télétravail a été effectué dans un contexte de crise, donc sans la planification, la formation et la réflexion stratégique et tactique qui accompagnent habituellement des changements de cette envergure.

« Les employeurs doivent avoir accès à des guides pour les soutenir dans leur démarche afin de s'assurer que la transition d'un travail au bureau vers une forme permanente ou pendulaire de télétravail se fasse en douceur, tout en maintenant une cohésion au sein des équipes. Pour implanter le télétravail en entreprise de façon efficace, il ne suffit pas de doter ses employés d'ordinateurs portables et de les envoyer à la maison. Par ce guide, le CPQ s'inscrit parfaitement dans cette démarche » affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ rappelle également que même si ce virage est inévitable, les employeurs ne sont pas tous prêts à y faire face : 55 % des entreprises québécoises n'ont pas de politique en place pour encadrer le télétravail.

« Considérant que seul le tiers des entreprises canadiennes (32 %) se disent « très confiantes » quant à leur capacité à adapter leur infrastructure technologique aux exigences du télétravail, il est clair que plusieurs employeurs ont besoin d'aide, le Guide pratique pour l'implantation du télétravail en entreprise du CPQ va les soutenir pour redéfinir les façons de travailler » rappelle monsieur Blackburn.

Pour consulter le Guide pratique pour l'implantation du télétravail en entreprise :

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/guide-pratique-pour-l-implantation-du-teletravail-en-entreprise/

