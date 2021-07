Le CPQ propose 10 solutions incontournables à la pénurie de main-d'œuvre au Québec

MONTRÉAL, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) révèle aujourd'hui une marche à suivre déclinée en 10 solutions pour répondre à la pénurie de personnel qui sévit au Québec. Alors que les restrictions sanitaires sont progressivement levées pour permettre une reprise de l'économie, les entreprises sont maintenant frappées de plein fouet par les conséquences tangibles de cette rareté de main-d'œuvre. Que ce soit par des investissements retardés, des contrats refusés, des employés et employeurs surmenés ou une baisse de la productivité, la pénurie est bien réelle.

Si les employeurs s'entendent à l'effet que la solution à cet enjeu repose sur trois piliers indissociables : la formation, l'innovation et l'augmentation du bassin de travailleurs, le CPQ a poussé la réflexion plus loin en identifiant les solutions les plus concrètes et complémentaires afin de régler la crise. Ce document propose entre autres de s'attaquer au niveau de littératie et de numératie des travailleurs, de transformer l'assurance-emploi, d'accroître la formation en entreprise et les investissements en innovation, de viser un virage accru vers la diversité et de recourir davantage à l'immigration.

« Les employeurs déploient déjà plusieurs solutions, mais en vain : hausse des salaires, ajout d'avantages sociaux, primes à l'embauche, inclusion d'activités sociales originales, etc. Mais il faut faire plus, car il y a urgence d'agir. Aucune solution unique ne suffit, c'est plutôt la combinaison de plusieurs moyens qui sera la voie à suivre pour contrer la crise de main-d'œuvre au Québec », explique Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le taux de chômage est à un plancher historique et le taux d'emplois atteint un sommet inégalé, si bien que l'élastique atteint le point de rupture. Alors que la province fracasse actuellement un nouveau record de 181 030 postes vacants, chiffre en constante hausse, il est impératif de mettre rapidement en application ces 10 solutions.

