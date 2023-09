Le CPQ propose 10 chantiers incontournables pour dépasser le niveau de vie de l'Ontario

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - En décembre dernier, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) rencontrait le premier ministre du Québec pour discuter des grands enjeux des employeurs et de comment le Québec pourrait rattraper son écart de richesse avec l'Ontario. À la demande du premier ministre, neuf mois plus tard, le CPQ propose 10 chantiers incontournables et 40 solutions concrètes pour dépasser le niveau de vie de l'Ontario.

« Aujourd'hui, on dévoile le fruit d'un travail colossal pour aider le gouvernement dans son objectif de rattraper le niveau de vie de l'Ontario. Nous sommes d'avis que si le gouvernement met en place l'ensemble des mesures proposées, nous dépasserions l'Ontario en 2036, année visée par le gouvernement pour combler l'écart. Il est temps de prendre des mesures audacieuses pour renforcer notre économie et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Nous sommes déterminés à travailler main dans la main avec le gouvernement pour mettre en œuvre ces solutions et créer un Québec plus fort et plus compétitif pour les générations futures » déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Pour accroître sa richesse, le Québec doit surtout augmenter sa productivité. Les chantiers proposés présentent des pistes d'action concrètes pouvant être mises en place dans plusieurs cas rapidement. Le gouvernement doit garder en tête que pour y arriver, il doit créer un environnement d'affaires attrayant grâce à une réglementation intelligente et flexible et une main-d'œuvre disponible et qualifiée ainsi qu'une fiscalité compétitive » ajoute Mme Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef au Conseil du patronat du Québec CPQ.

À travers cette étude, le CPQ dresse un portrait de la situation, des cibles que l'on devrait viser et propose un éventail de solutions pour les atteindre. Le CPQ s'intéresse, notamment, à des mesures qui touchent la réglementation, l'entrepreneuriat, l'éducation, la fiscalité, la numérisation, l'innovation et les infrastructures. Certaines de ces propositions peuvent se faire à court terme et leur impact pourra être ressenti dans un avenir rapproché. D'autres requerront probablement plus de temps pour se concrétiser et donner des résultats.

10 chantiers incontournables

Viser la réussite scolaire à tous les niveaux et selon les différentes réalités Stimuler l'accroissement du taux d'emploi, du nombre d'heures travaillées et des salaires Orienter la réglementation selon une logique d'efficacité et de résultat Moderniser le secteur de la construction Miser sur des infrastructures efficaces et durables Adopter une approche offensive en recherche et en innovation Favoriser le développement et l'intégration technologique Faciliter la création et la croissance des entreprises Renforcer le développement de secteurs stratégiques et d'avenir Assurer une fiscalité compétitive et incitative

Les faits saillants et l'étude complète du CPQ sont accessibles sur son site Internet.

