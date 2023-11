LE CPQ INITIE LA SEMAINE RE:TRAVAIL - ÉDITION ÉQUITÉ, DIVERSITÉ & INCLUSION POUR SENSIBILISER LES EMPLOYEURS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est ravi d'annoncer la tenue d'une semaine entière d'activités axées sur les principes d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) pour les employeurs du Québec. Cette semaine d'initiatives éducatives, qui se déroulera chaque jour du 1er décembre au 7 décembre 2023, vise à promouvoir des pratiques exemplaires en matière de ressources humaines et encourager un environnement de travail inclusif pour tous.

Caroline Codsi, Présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin et femme d'affaires de renommée internationale, assurera la présidence d'honneur de l'évènement.

La semaine d'activités comprendra deux webinaires, une infolettre dédiée, un partage d'articles scientifiques et de fiches-conseils, tous axés sur l'EDI en milieu de travail. De plus, le CPQ fera la promotion de différents outils et ressources pour les employeurs du Québec durant les deux semaines précédant cette dite semaine.

« Nous sommes fiers de lancer cette semaine dédiée à l'EDI, car nous croyons fermement que la force de nos entreprises réside dans une relation entre employeurs et employés basée sur un respect et une compréhension mutuelle. Les entreprises du Québec ont la responsabilité de créer des environnements de travail inclusifs, dans lesquels chacun et chacune a la possibilité de s'épanouir. Cette semaine offrira aux employeurs l'occasion d'acquérir des connaissances, des compétences et des outils pour favoriser l'égalité des chances et la diversité au sein de leurs organisations. » annonce Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« En tant que femme issue de la diversité, je suis profondément fière d'être la présidente d'honneur de cette semaine cruciale. Les principes d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) sont non seulement les piliers essentiels de notre société, mais aussi les fondements de l'égalité des chances pour tou·te·s. En intégrant ces valeurs, les entreprises ne se limitent pas à cultiver un environnement riche et inclusif, elles ouvrent également la voie à l'épanouissement et à la pleine contribution de chacun·e, indépendamment de son genre, de son origine ou de sa situation. Grâce à cette initiative du CPQ, nous sensibilisons et équipons les employeur·euse·s pour accélérer leur progression vers une égalité des chances véritable, tout en bâtissant un monde professionnel où diversité et inclusion ne sont pas de simples concepts, mais une réalité quotidienne. » affirme Mme Codsi.

Activités de la Semaine Re:travail - Édition Équité, Diversité & Inclusion

Webinaire portant sur la communication inclusive en entreprise, incluant la participation de divers expert(e)s

Webinaire de clôture, présentant une discussion privilégiée entre la présidente d'honneur, Caroline Codsi et Karl Blackburn

et Infolettre Re:travail, incluant divers articles de contenu

Partage d'articles scientifiques et de fiche-conseils

Initiatives médias sociaux afin de souligner la Journée internationale des personnes handicapées, la Journée du souvenir trans et la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes

Promotion du jeu de cartes "ESTIM ton impact", une initiative de URelles et Numana

Le financement de ce projet a été permis grâce à un partenariat entre la Commission des partenaires du marché du travail et le Centre des Compétences futures pour soutenir le développement de la main-d'œuvre au Québec.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Jérôme Tremblay-Saint-Yves, Coordonnateur aux relations publiques, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (819) 740-1208