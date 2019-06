Le CPQ félicite les deux nouveaux délégués du Québec

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) tient à féliciter Mme Martine Hébert ainsi que M. Pierre Gabriel Côté pour leur nomination à titre de délégué général du Québec respectivement à Chicago et à Londres.

Le bagage professionnel de ces deux nouveaux délégués sera un atout considérable pour le Québec. Possédant un baccalauréat et une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal, Martine Hébert a de nombreuses années d'expérience en affaires publiques et gouvernementales, dont neuf années à la tête de l'aile québécoise de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. De son côté, Pierre Gabriel Côté est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique et a occupé plusieurs postes de direction au cours de sa carrière.

« Avec la nomination de ces deux nouveaux délégués possédant une connaissance approfondie des enjeux économiques de la province, le Québec pourra bénéficier d'une représentation crédible. Nous leur souhaitons bon succès dans ce nouveau volet de leur carrière qui débute », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ.

