LE CPQ EN ROUTE VERS LE SOMMET DE LA FRANCOPHONIE À DJERBA

MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans quelques jours, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) se rendra à Djerba, en Tunisie, pour le Sommet de la Francophonie économique. Il fera partie de la délégation du Québec qui accompagnera le premier ministre du Québec. Dans le cadre de cette rencontre, le président et chef de la direction du CPQ fera un bilan de la dernière Rencontre des Entrepreneurs Francophones (LaRef), qui a eu lieu les 27 et 28 octobre en Côte d'Ivoire, et des opportunités pour le Québec à travers l'Alliance des Patronats Francophones (APF).

« J'ai hâte d'assister au 18e Sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie. Il s'agit d'une suite logique alors que le secteur privé s'est attardé sur les différentes avenues de collaboration possible à travers la francophonie. À travers ce Sommet, le CPQ entend porter la voix du milieu privé auprès des institutions et des élus », a déclaré M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ ainsi que vice-président et trésorier de l'APF.

Rencontre des Entrepreneurs Francophones : un bilan à venir

Rappelons que le CPQ était accompagné d'une vingtaine d'organisations pour la REF. Certaines entreprises telles que YULCOM Technologies ont été en mesure de décrocher de nouveaux contrats ou de nouvelles opportunités de faire affaire à l'international.

Le CPQ a également pu rencontrer ses homologues de 27 patronats membres de l'Alliance, des dirigeants ivoiriens et une multitude d'entrepreneurs. Les représentants de l'Alliance ont d'ailleurs signé une déclaration portant sur la nécessité de resserrer les liens pour favoriser la circulation des biens et des personnes dans l'espace francophone. Cette déclaration rappelait également le rôle important que les États doivent jouer pour maximiser le plein potentiel de la francophonie économique.

Il faut souligner que la francophonie représente 16 % du PIB mondial et que la part de ses flux commerciaux s'élève à 20 %. Il s'agit de la troisième langue d'affaires au monde. La francophonie compte également 321 millions de locuteurs répartis sur plusieurs continents. Son poids démographique comme son importance économique ne sont plus à démontrer.

Durant LaRef, le CPQ a fait état des travaux du comité de travail sur la formation qu'il copréside. Quatre objectifs ont été identifiés :

- Augmenter la reconnaissance des acquis et des compétences ;

- Favoriser la mobilité étudiante ;

- Développer un système de mentorat international francophone ;

- Examiner les meilleurs modèles de formation.

Au cours de la dernière année, le groupe de travail a pu recueillir bon nombre de données pour l'ensemble des pays membres de l'APF. Il s'est penché plus spécifiquement sur les formations courtes pouvant être reconnues à travers la francophonie. Il a été convenu que le groupe de travail poursuivre ses travaux afin de proposer des actions concrètes dans le but de rehausser les compétences de la main-d'œuvre francophone et d'assurer une plus grande mobilité des ressources humaines au bénéfice de tous les pays de l'Alliance.

