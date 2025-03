Le CPQ en mission au Vermont : célébrer la francophonie et renforcer la coopération économique

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ), en collaboration avec la Chambre de commerce américaine au Canada (AMCHAM Québec), est en mission au Vermont cette semaine afin de souligner le Mois de la Francophonie et de renforcer les liens économiques entre le Québec et les États-Unis. Cette visite s'inscrit dans une double démarche : participer à une cérémonie mettant en valeur la francophonie et officialiser la création d'une coalition nord-américaine dédiée à l'industrie des semi-conducteurs.

Valoriser la francophonie en Amérique du Nord

En tant que porte-voix du milieu des affaires québécois, le CPQ tient à souligner l'importance de la francophonie comme moteur d'échanges culturels et économiques. La participation du CPQ à cette cérémonie témoigne de l'engagement du Québec à promouvoir la langue française et à favoriser les collaborations francophones dans la région.

Rappelons que le CPQ est un membre actif de l'Alliance des Patronats Francophones, qui regroupe des organisations patronales à travers la Francophonie pour favoriser la coopération économique. Cette mission au Vermont met en lumière l'importance du français comme facteur de rapprochement entre les communautés d'affaires. Le Vermont, bien que majoritairement anglophone, entretient un lien historique et culturel fort avec la Francophonie, notamment en raison de ses relations avec le Québec et la présence d'une communauté franco-américaine. Cette réalité illustre le rôle du français comme atout pour les échanges commerciaux et institutionnels en Amérique du Nord.

Une coalition stratégique pour l'industrie des semi-conducteurs

Dans un contexte de transformation rapide et de tensions sur les chaînes d'approvisionnement, le CPQ, AMCHAM Québec, C2MI, Technum Québec et d'autres partenaires nord-américains officialisent la création d'une coalition pour l'industrie des semi-conducteurs. Cette initiative vise à relever les défis commerciaux, à renforcer la résilience de cette industrie essentielle et à favoriser une collaboration accrue entre les parties prenantes du Québec, du Canada et des États-Unis. Pour plus de détails sur la coalition, consultez le communiqué officiel : L'industrie nord-américaine des semi-conducteurs s'unit pour relever les défis commerciaux et renforcer sa résilience - C2MI

Citations

« La francophonie et le développement économique vont de pair. Cette mission au Vermont nous permet non seulement de célébrer notre langue et notre culture, mais aussi de concrétiser des partenariats stratégiques qui auront un impact direct sur la compétitivité de nos entreprises. La création de cette coalition est une avancée majeure pour l'industrie des semi-conducteurs et pour la collaboration économique nord-américaine », ajoute Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Cette mission conjointe avec le CPQ illustre l'importance du dialogue économique entre le Québec et les États-Unis. La francophonie est un atout pour le commerce international, et la signature de cette coalition marque une étape clé dans le renforcement de l'industrie nord-américaine des semi-conducteurs. Nous sommes fiers de contribuer à ces avancées », conclut Michel Belval, président d'AMCHAM Québec.

