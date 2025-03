LE CPQ DÉVOILE UNE VISION ÉCONOMIQUE RENOUVELÉE POUR FAIRE FACE À LA CRISE DES TARIFS

MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - Face à un contexte économique mondial de plus en plus incertain et aux risques accrus liés notamment à l'imposition de nouveaux tarifs commerciaux par l'administration Trump, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) présente aujourd'hui un nouveau contrat économique qui s'articule à travers neuf solutions pour faire face à cette situation. Ce document propose une feuille de route à la fois ambitieuse et pragmatique pour renforcer la résilience des économies québécoise et canadienne tout en réduisant notre dépendance aux États-Unis.

« Il est temps d'adopter une vision ambitieuse globale pour notre économie. Nos entreprises doivent pouvoir investir, innover et se développer dans un cadre fiscal et réglementaire favorable. Ce n'est plus une option, ce changement de cap est une nécessité. Cette vision économique renouvelée est une opportunité unique de convertir les défis en leviers de croissance, en repensant notre économie à travers des stratégies clés. Le moment d'agir, c'est maintenant », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Les enjeux économiques actuels exigent des réponses structurantes et audacieuses. Il est essentiel d'améliorer notre productivité, d'encourager l'investissement privé et de créer un climat d'affaires plus compétitif. Les solutions proposées offrent une feuille de route pragmatique pour bâtir un Québec économique plus fort et mieux préparé aux défis d'aujourd'hui et de demain », ajoute Norma Kozhaya, économiste en chef et vice-présidente à la recherche du CPQ

Neuf solutions pour assurer notre prospérité

Le CPQ préconise un ensemble de mesures concrètes, regroupées autour de neuf axes stratégiques :

Accroître le développement et l'intégration des innovations Accélérer la formation et l'acquisition de compétences pour la main-d'œuvre Favoriser une fiscalité plus compétitive Réduire le fardeau réglementaire Diversifier nos marchés Miser sur les leviers des contrats publics et de l'achat local Renforcer notre industrie de la défense Miser sur des mesures sectorielles ciblées Favoriser le repreneuriat et l'entrepreneuriat

Ces recommandations visent à transformer les défis actuels en opportunités, notamment en misant sur l'innovation, les investissements stratégiques et la diversification des marchés.

Un appel à l'action pour les décideurs

Le CPQ insiste sur la nécessité pour les gouvernements, les entreprises et les acteurs économiques de travailler ensemble afin d'accélérer la mise en œuvre de ces solutions. L'organisation invite les décideurs à agir rapidement pour assurer un environnement d'affaires compétitif et résilient.

Le nouveau contrat économique du CPQ est disponible sur le site Web.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

