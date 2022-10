LE CPQ À LA TÊTE D'UNE FORTE DÉLÉGATION D'EMPLOYEURS DU QUÉBEC POUR LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS FRANCOPHONES EN CÔTE D'IVOIRE

MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ), en compagnie de près d'une quarantaine de gens d'affaires du Québec, se rend à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour prendre part à la Rencontre des Entrepreneurs Francophones 2022 (LaREF). Ce n'est nul autre qu'une vingtaine d'organisations québécoises qui font le déplacement pour participer à ce grand rendez-vous économique du secteur privé qui vise à renforcer les liens d'affaires entre les différents pays francophones.

« C'est avec beaucoup de fébrilité que je m'envolerai, dès cet après-midi, en direction d'Abidjan pour participer à la REF. Le Québec sera bien représenté grâce à la forte participation des employeurs d'ici. Je suis fier de voir que notre délégation rassemble des organisations de tous les secteurs d'activités, autant des grandes entreprises que des PME ou encore des startups. On constate que la francophonie économique intéresse de plus en plus d'organisations et constitue, sans aucun doute, un tremplin pour toutes les entreprises », déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ et vice-président et trésorier de l'Alliance des Patronats Francophones.

Les organisations qui feront partie de la délégation du CPQ sont : Fondation Paul Gérin-Lajoie, Yeswecange, Econersys Afrique, BMI Consulting, Institut du leadership, Fondation PalliAmi, YULCOM Technologies, Accueil Liaison pour Arrivants, GT ZlÉCAF et Alliance Québec-Afrique, Gufaca Inc, Fondation Penser Demain en Numérique, Aosis Peinture et Résines, TransNumérik, Dynacor, BCA Multi-services inc, Westmount Global Market, Services conseil finance International, Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), Premier Tech, Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada, Gouvernement du Québec - Bureau du Québec à Abidjan, Consortium de Recherche, Études, Conseils et Ingénierie en Éducation et l'Institut National de Formation et de Perfectionnement Professionnels. Six compagnies formant cette délégation ont été soutenues par LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec pour participer à LaRef: Nafa - outils éducatifs inc, Maison 5 dimensions, T&B's Restaurant, Code F. Santé financière pour tous, Les Touches D'Adnette et Gufaka Inc.

L'événement, organisé en étroite collaboration avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), réunira 1 200 chefs d'entreprises, mais également des décideurs politiques, des institutionnels, des organisations internationales et des bailleurs de fonds. Le CPQ tient à souligner la également la contribution du Bureau du Québec à Abidjan pour son appui et pour l'organisation d'une réception, en marge de cette mission.

Rappelons que La REF est l'événement majeur de l'Alliance des Patronats Francophones qui se tient tous les ans dans un pays différent grâce à la contribution des organisations patronales membres de l'Alliance. L'objectif est de favoriser la rencontre entre les chefs d'entreprises de différentes nationalités pour dynamiser les échanges et les flux économiques dans l'espace francophone. C'est aussi l'occasion d'évoquer avec les décideurs les évolutions multiples qui touchent le secteur privé francophone.

