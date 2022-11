LE CPQ À LA COP27 : LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES BIEN POSITIONNÉES DANS LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE SOBRE EN CARBONE

CHARM EL-CHEIKH, Egypt, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) était de passage à la 27e édition de la Conférence des parties (COP27) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. C'est en compagnie des autres membres de la délégation québécoise que le CPQ a tenu à rencontrer les différents représentants des délégations étrangères présents à la COP pour aborder les pistes de collaboration ainsi que les occasions d'affaires pouvant réduire les émissions de gaz à effet de serre. La CPQ a également participé à un panel sur la transition juste au pavillon de l'Organisation internationale du travail.

« Encore cette année, on se devait d'être à ce grand rendez-vous mondial de la lutte contre les changements climatiques. Les entreprises québécoises ont un rôle à jouer et des solutions à proposer pour faciliter la transition. C'est en travaillant ensemble que nous serons capables de transformer ces défis en opportunités pour accélérer notre virage vers une économie plus verte. Il y a un désir pour les employeurs du Québec d'en faire plus et d'adapter leurs façons de faire. Le CPQ est là pour les accompagner et faire en sorte que cette transition soit possible et juste », a déclaré M. Arnaud Champalbert, vice-président affaires publiques et gouvernementales au CPQ.

Au passage, le CPQ salue l'implication et la disponibilité des ministres du Québec présents à la COP27, messieurs Pierre Fitzgibbon et Benoit Charette, de même que le travail d'organisation de la mission par Investissement Québec International qui a permis la présence d'une grande délégation.

Actif depuis plus de 10 ans sur les enjeux de développement durable, rappelons que le CPQ a publié un engagement environnemental en janvier dernier dans lequel il se positionnait notamment en faveur d'une écofiscalité qui contribuera à l'atteinte de nos objectifs environnementaux, d'appels d'offres publics encourageant le recours à des produits et services durables, de l'essor de la mobilité durable et de l'économie circulaire ainsi que du développement de nouvelles sources d'énergie propre et renouvelable et de technologies vertes, et ce, dans une perspective de transition juste afin que tous et toutes y trouvent leur compte.

Le CPQ sera également observateur à la Conférence de l'ONU sur la biodiversité (COP15), le prochain grand rendez-vous en environnement.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Victoria Drolet, Conseillère principale en affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 438 888-3312