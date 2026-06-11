Le CPERL annonce le départ de Christian Côté et salue sa contribution à l'organisation

PIEDMONT, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) annonce le départ de son directeur général, M. Christian Côté.

En poste depuis novembre 2022, M. Côté a piloté les affaires courantes du Conseil dans un contexte de consolidation régionale. Le président du CPERL et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord, M. Xavier-Antoine Lalande, tient à saluer son investissement au cours des dernières années.

Durant son mandat, l'action du directeur général s'est articulée autour de priorités bien définies, à commencer par l'avancement des dossiers politiques et le soutien continu offert aux élues et élus municipaux du territoire. M. Côté a également coordonné les activités de l'organisation consacrées à la gestion de programmes et de projets régionaux ainsi qu'à la gestion administrative.

« M. Côté a accompagné le CPERL dans une phase charnière de son évolution. Sa maîtrise des rouages politiques a permis de faire cheminer des dossiers d'envergure pour les Laurentides », souligne M. Xavier-Antoine Lalande.

Le CPERL offre ses meilleurs vœux de succès à M. Côté pour la suite de sa carrière, se disant persuadé que ses compétences sauront enrichir de futurs projets professionnels.

En attendant la nomination d'une direction générale permanente -- dont le processus de sélection est déjà en cours --, l'intérim de l'organisation est assumé par Mme Nadine Le Gal.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Source : Karine Parizeau, agente de recherche, [email protected]