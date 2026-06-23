Carmen-Gloria Sanchez nommée directrice générale permanente du CPERL

PIEDMONT, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) est fier d'annoncer la nomination de Mme Carmen-Gloria Sanchez à titre de directrice générale permanente de l'organisation. Elle entrera en poste au cours de la semaine du 3 août.

Carmen-Gloria Sanchez, directrice générale du CPERL

Gestionnaire chevronnée, Mme Sanchez cumule plus de 15 ans d'expérience dans des fonctions de direction, de gouvernance et de développement régional. Au fil de sa carrière, elle a dirigé des équipes, soutenu la mise en œuvre de projets structurants et contribué à la consolidation de partenariats avec des acteurs publics, privés et communautaires. Son parcours témoigne également d'une connaissance approfondie du milieu municipal, de l'innovation et des dynamiques territoriales des Laurentides.

Le président du CPERL et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord, Xavier-Antoine Lalande, salue une nomination qui s'inscrit dans la continuité et l'ambition de l'organisation.

« Mme Sanchez possède un parcours remarquable, à la croisée du développement économique, de la concertation régionale et de la gouvernance. Sa connaissance du territoire, son leadership mobilisateur et sa capacité à rassembler les partenaires seront des atouts précieux pour le CPERL et pour l'ensemble des Laurentides », a déclaré M. Lalande.

Présidente du conseil d'administration du Cégep de Saint-Jérôme depuis 2024, Mme Sanchez est également reconnue pour son engagement envers la région. Son parcours académique comprend une maîtrise en administration publique de l'ÉNAP, un MBA de Quantic School of Business and Technology et un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.

Le CPERL se réjouit de pouvoir compter sur une dirigeante qui allie vision stratégique, rigueur de gestion et compréhension fine des enjeux régionaux. Cette nomination marque une étape importante dans la poursuite de la mission de concertation et de développement du CPERL au service des Laurentides.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région Laurentides (CPERL)

Le CPERL est l'instance régionale de concertation et de représentation des huit territoires laurentiens. Sa mission : coordonner les efforts des acteurs locaux et régionaux, dégager une vision commune et porter des projets structurants pour répondre aux préoccupations des Laurentides.

Le CPERL collabore étroitement avec les partenaires locaux, territoriaux et régionaux, tout en assurant un rôle de représentation auprès des différents paliers gouvernementaux et des autres instances. Ses actions reposent sur trois champs prioritaires :

Action politique : défendre les intérêts régionaux auprès des instances décisionnelles.

: défendre les intérêts régionaux auprès des instances décisionnelles. Concertation régionale : unir les forces des territoires pour une vision partagée.

: unir les forces des territoires pour une vision partagée. Gestion de projets : mettre en œuvre des solutions concrètes et concertées.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Source : Nadine Le Gal, Directrice générale par intérim, [email protected]