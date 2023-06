Dix-huit organisations ont reçu des subventions du Fonds de développement du sport paralympique 2023-2024

OTTAWA, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien a accordé à 18 organisations des subventions du Fonds de développement du sport paralympique 2023-2024 afin de soutenir le développement et la croissance de programmes et d'initiatives de parasport partout au Canada.

Des organisations locales, régionales et provinciales de sept provinces recevront des subventions allant de 5 000 $ à 15 000 $, soit une distribution totale de 200 000 $. La liste complète des bénéficiaires, ainsi que leurs projets, est affichée ICI.

Les fonds de 2023-2024, qui sont octroyés par la Fondation paralympique canadienne, seront utilisés pour divers projets visant à développer les parcours en parasport et à accroître les possibilités pour les para-athlètes. Ces projets incluent l'achat d'équipement adapté, le renforcement des capacités et des niveaux de compétences des entraîneurs, la création de nouveaux programmes, le recrutement d'athlètes et l'augmentation des occasions de compétition et d'entraînement. La majorité des bénéficiaires se concentreront sur un parasport en particulier, tandis que deux organisations ont été financées pour des initiatives multisports.

« Je tiens à féliciter tous les bénéficiaires du Fonds de développement du sport paralympique et à les remercier pour le travail essentiel qu'ils accomplissent et pour leur leadership », déclare Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « Un système sportif paralympique solide, sain et en croissance est constitué à la base de programmes de qualité offrant des possibilités de participer à des activités sportives à tous les niveaux, à l'instar de ce qu'offrent les bénéficiaires du fonds. »

« Les dernières années ont été difficiles pour de nombreuses organisations, mais ces bénéficiaires ont continué à travailler afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir le parasport, d'aider leurs participants à développer leurs habiletés et de faire évoluer l'ensemble de leurs programmes pour qu'ils répondent le mieux possible aux besoins de leurs athlètes. »

Le Fonds de développement du sport paralympique a été créé en 2016-2017 et a accordé à ce jour plus de 1,2 million de dollars à des organisations vouées au parasport au Canada en soutien à la croissance du système sportif paralympique.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Personne-ressource : Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700