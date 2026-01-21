Can-Am renforce une fois de plus la position du Maverick R en tant que référence dans le domaine des véhicules côte à côte de course, grâce à des victoires d'étape et à des apprentissages essentiels pour le développement, cumulés sur 8 000 km de l'un des rallyes les plus exigeants au monde.

VALCOURT, QC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Can-Am, une marque emblématique de BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOO), a terminé le Rallye Dakar 2026 avec une nouvelle performance remarquable. Le coureur d'usine Kyle Chaney et son copilote Jacob Argubright ont terminé deuxièmes au classement général pour les débuts de Chaney au Rallye Dakar. De plus, les coureurs soutenus par l'usine Can-Am ont remporté six des dix premières places au classement général et cinq victoires d'étape. Ces résultats confirment que le Can-Am Maverick R est l'un des véhicules côte à côte (VCC) de course les plus performants et les plus durables au monde.

« Notre équipe a fait d'énormes progrès cette année », a déclaré Jean-François Leclerc, chef de service du département de course chez BRP. « Des coureurs aux mécaniciens, ainsi que nos partenaires chez South Racing, tout le monde a donné son maximum et s'est montré à la hauteur du rallye. Avec plusieurs victoires d'étape et des résultats constants sur le podium, nous avons démontré la puissance et la fiabilité de la plateforme Can-Am Maverick R. Cela dit, nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, et nous sommes déterminés à redoubler d'efforts pour reconquérir la plus haute marche du podium. »

Performances sous pression

Les résultats de Can-Am au Rallye Dakar 2026 ont été marqués par :

Kyle Chaney, nouvelle recrue du Dakar, a terminé deuxième au classement général et remporté la cinquième étape;

Can-Am a dominé le podium lors des septième et douzième étapes;

Joao Monteiro a terminé quatrième au classement général et a remporté la treizième étape;

Jeremias Gonzalez Ferioli a terminé cinquième au classement général et a remporté les septième et douzième étapes;

Francisco « Chaleco » Lopez a terminé sixième au classement général et a remporté l'étape neuf;

Six des dix premiers coureurs au classement général étaient des coureurs de Can-Am South Racing;

Une fiabilité prouvée sur plus de 8 000 kilomètres de terrain désertique extrême.

Pour sa première participation au Rallye Dakar, Chaney a conduit avec la maturité d'un vétéran, accélérant le rythme quand il le fallait, limitant les risques et faisant preuve d'une constance inébranlable pour décrocher la deuxième place au classement général. Le moment fort du rallye de Chaney a été sa victoire lors de la cinquième étape, où il a fait preuve d'une incroyable habileté au volant et d'une excellente navigation dans la seconde moitié de l'étape Marathon. Avec le deuxième meilleur temps au classement général, en 56 heures, 13 minutes et 35 secondes, la performance de Chaney a consolidé sa position de leader au plus haut niveau du rallye raid.

« C'était ma première année au Dakar, et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre », a déclaré Chaney. « Maintenant que toutes les étapes sont terminées et que nous sommes sur la ligne d'arrivée, je sais à quoi m'attendre pour l'année prochaine. Je suis heureux que nous ayons terminé sur le podium. Nous avons enchaîné de bonnes étapes et nous avons également eu quelques mauvaises étapes, mais nous sommes restés constants. Nous allons ajuster notre stratégie et revenir en force l'année prochaine. »

Conçu pour aller plus loin

Avec un autre Rallye Dakar terminé avec succès, Can-Am quitte l'Arabie saoudite avec d'importantes connaissances en matière de développement et une confiance en la plateforme Maverick R. Les réalisations de l'équipe témoignent également des performances et de la fiabilité du moteur Rotax du Maverick R. Le moteur trois cylindres turbocompressé a permis à l'équipe de relever certains des défis les plus exigeants au monde en matière de course hors-route.

Le Rallye Dakar et d'autres compétitions hors-route élites servent de terrain d'essai ultime pour le développement des véhicules côte à côte de course de Can-Am. Largement considérées comme l'un des tests les plus exigeants en matière de durabilité et de performance dans le domaine des sports motorisés, ces courses confirment que le Can-Am Maverick R est un véhicule côte à côte de course de référence, capable de fournir des performances soutenues dans des conditions extrêmes. La même plateforme Maverick R, éprouvée en course, influence directement le véhicule de série que les conducteurs peuvent acheter aujourd'hui, transposant la durabilité, le contrôle et l'ingénierie testés en compétition en une véritable confiance pour de réelles situations.

Les partisans peuvent revoir les moments forts et les coulisses du Rallye Dakar sur les réseaux sociaux de Can-Am Off-Road (@canamoffroad et @canamfactoryteam).

