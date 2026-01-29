VALCOURT, QC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOO) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration (« conseil ») a nommé PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) à titre d'auditeur externe pour l'exercice financier 2027, à la suite d'un processus complet de demande de propositions mené par son comité d'audit.

Conformément à l'engagement de BRP envers de solides pratiques de gouvernance et compte tenu de la longue durée du mandat de Deloitte LLP (« Deloitte ») en tant qu'auditeur externe de BRP, le comité d'audit a lancé la demande de propositions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2026. Après une évaluation approfondie et sur recommandation du comité d'audit, le conseil a nommé PwC en raison de la qualité de son équipe d'audit, de son approche novatrice, de ses capacités technologiques avancées et de son indépendance.

Deloitte continuera d'agir comme auditeur externe de BRP jusqu'à la fin de l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2026. PwC collaborera étroitement avec Deloitte afin d'assurer une transition harmonieuse et ordonnée. Après le dépôt des états financiers consolidés audités de BRP pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2026, Deloitte démissionnera de son poste d'auditeur externe et PwC sera nommé pour combler la vacance jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2026. Lors de cette assemblée, BRP entend proposer que PwC soit nommé auditeur externe pour la prochaine année.

BRP exprime sa sincère reconnaissance à Deloitte pour ses années de service dévoué et son expertise précieuse.

