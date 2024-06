L'événement réunit plus de 10 000 professionnels de plus de 110 pays dans un espace consacré à la mise en réseau.

Le Costa Rica est la première destination en Amérique latine pour les étudiants du programme d'études à l'étranger.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 5 juin 2024 /CNW/ - Du 28 au 31 mai 2024, une délégation du Costa Rica a participé à la foire commerciale NAFSA 2024, qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Cet événement, qui cible le secteur de l'enseignement supérieur, met l'accent sur l'internationalisation des services éducatifs, fournissant une plateforme de réunion pour les universités, les conférenciers et les professionnels du milieu universitaire.

La délégation costaricaine est dirigée par Promotion du commerce extérieur et des investissements Etrangers du Costa Rica (PROCOMER), en collaboration avec l'Universidad LCI Veritas [Université LCI Veritas], Universidad Internacional de las Américas (UIA) [Université internationale des Amériques], Universidad Central (UC) [Université centrale], Universidad Hispanoamericana (UH) [Université hispano-américaine], Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) [Université latino-américaine des sciences et de la technologie], Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL) [Université internationale San Isidro du Labrador], Universidad Santa Paula (USP) [Université Santa Paula], ILISA Language School, Texas Tech University (TTU), Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) [Université des sciences médicales], et le consortium globalEdu. Ces institutions ont présenté leur offre dans le stand esencial du Costa Rica dans le cadre du concept d'étude au Costa Rica.

« Chez PROCOMER, nous reconnaissons l'importance de positionner les universités costaricaines sur les marchés internationaux. La participation du Costa Rica à des foires commerciales comme la NAFSA 2024 est essentielle pour créer des partenariats stratégiques et promouvoir l'internationalisation de nos services éducatifs. Cela ouvre la porte à la mobilité des étudiants et des conférenciers, aux doubles majeures et aux collaborations en recherche, renforçant ainsi notre offre universitaire."

La participation à la NAFSA 2024 comprenait un programme d'affaires pour chaque institution, avec des réunions prévues avec des entités comme l'Université de Floride centrale, Humboldt-Universitaet zu Berlin et l'Université des études économiques de Bucarest, entre autres.

Alejandra Barahona, directrice de l'étude LCI sur l'éducation à l'étranger à l'Universidad LCI Veritas, a déclaré : « Notre objectif est de positionner le Costa Rica comme la principale destination pour les discussions et les initiatives d'action climatique lors de la conférence de la NAFSA, en soulignant notre engagement envers le développement durable et les pratiques environnementales novatrices. »

La NAFSA 2024 est l'événement idéal pour les responsables de l'internationalisation des services éducatifs qui rencontrent des partenaires existants et potentiels, et pour promouvoir des initiatives comme l'apprentissage collaboratif en ligne international (COIL), des programmes dirigés par des facultés, des échanges et des stages. Avec l'aide de plus de 10 000 professionnels de plus de 110 pays, cet événement représente une occasion unique de collaboration et d'expansion à l'échelle internationale.

Jean Carlo Monge, directeur des affaires internationales d'Universidad Central, a ajouté : « Nous voulons apporter à Ntraucel et à ses étudiants des connaissances dans des environnements mondiaux. Notre objectif en tant qu'établissement d'enseignement supérieur est de fournir à nos étudiants les outils professionnels nécessaires pour faire face aux difficultés de l'avenir. Nous remercions PROCOMER de son aide dans ce processus. « Au cours des trois dernières années de travail avec eux, nous avons été en mesure de former des étudiants dans des environnements mondiaux."

Depuis sa première participation en 2014, PROCOMER fait la promotion de l'excellence dans l'éducation au Costa Rica grâce à ce type d'événements mondiaux, réaffirmant l'engagement du pays envers la qualité et l'innovation dans l'enseignement supérieur.

Au cours de cette participation à la NAFSA 2024, plus de 50 nominations commerciales ont été établies entre des institutions costaricaines et des acteurs stratégiques du secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2428647/Multimedia__25.jpg

