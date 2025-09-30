Avec 11 centres d'approvisionnement en hydrogène et 146 stations d'hydrogène, Sinopec franchit une nouvelle étape dans la logistique de l'hydrogène longue distance et interrégionale

NANJING, Chine, 30 septembre 2025 /CNW/ - Le 25 septembre, China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a annoncé une nouvelle étape importante dans la mobilité de l'hydrogène lors de la Conférence de promotion du développement de haute qualité pour la chaîne industrielle moderne d'applications d'énergie hydrogène organisée par Sinopec à Nanjing. Trois véhicules logistiques à hydrogène de différents modèles ont réussi un trajet de 1 500 kilomètres à partir de la station énergétique intégrée de Qingwei, dans le district de Qingpu, à Shanghai. L'itinéraire a suivi le fleuve Yangtze à travers cinq provinces et municipalités - Shanghai, Jiangsu, Anhui, Jiangxi et Hubei - avant que les véhicules n'arrivent à la station sud de la zone de service Zhijiang à Yichang, dans le Hubei, faisant le plein de six stations d'hydrogène Sinopec en cours de route.

Le corridor d’hydrogène inédit de Sinopec le long du fleuve Yangtze en Chine accélère le développement de la mobilité à l'hydrogène (PRNewsfoto/SINOPEC)

Ce voyage marque une autre étape importante pour Sinopec. Il fait suite à des essais logistiques interrégionaux et de longue distance sur deux corridors d'hydrogène, le corridor Beijing-Shanghai et le corridor Western Land-Sea, construits sur le vaste réseau de stations énergétiques de Sinopec. À ce jour, Sinopec a lancé cinq corridors d'hydrogène interurbains : Pékin-Tianjin, Chengdu-Chongqing, Shanghai-Jiaxing-Ningbo, Jinan-Qingdao et Wuhan-Yichang.

Afin d'intégrer davantage la mobilité de l'hydrogène dans les régions de l'est et de l'ouest, Sinopec a relié les corridors interurbains Shanghai-Jiaxing-Ningbo et Wuhan-Yichang par le corridor de l'hydrogène du fleuve Yangtze. La société prévoit également d'étendre le réseau jusqu'au corridor Chengdu-Chongqing, en établissant entièrement l'axe d'hydrogène du fleuve Yangtze et en permettant à un plus grand nombre de véhicules alimentés à l'hydrogène de circuler en toute confiance sur les autoroutes.

Sinopec continue de se positionner comme la principale entreprise chinoise d'hydrogène. Elle a maintenant une capacité annuelle de production d'hydrogène de 4,45 millions de tonnes. L'entreprise exploite également le premier projet de conversion de l'eau de mer à l'hydrogène à l'échelle industrielle à l'affinerie de Qingdao, ainsi qu'un projet pilote de cellule d'électrolyse à oxyde solide (SOEC) de 100 kW au champ pétrolifère de Zhongyuan.

Le projet d'hydrogène éolien-solaire intégré d'Ordos, d'une capacité de 30 000 tonnes par année, en Mongolie intérieure , fournit de l'hydrogène pour la décarbonisation chimique du charbon. Pendant ce temps, le projet d'hydrogène solaire et éolien intégré d'Ulanqab, d'une capacité de 100 000 tonnes par an, produira le premier pipeline d'hydrogène pur à grande échelle, interprovincial et sur de longues distances en Chine.

En mobilité hydrogène, Sinopec exploite aujourd'hui 146 stations d'hydrogène et 11 centres d'approvisionnement. Celles-ci couvrent toutes les ensembles de villes pilotes de piles à hydrogène « 3+2 », faisant de Sinopec le plus grand exploitant de stations d'hydrogène au monde.

Dans l'avenir, Sinopec s'harmonisera avec la State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) dans le cadre de son initiative « Autoroute à l'hydrogène ». L'entreprise tirera parti de ses corridors nationaux d'hydrogène pour construire des réseaux de ravitaillement le long des autoroutes, activer l'économie de l'hydrogène et pionnière des modèles d'affaires durables pour stimuler une croissance de grande qualité de l'industrie.

