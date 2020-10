Le partenariat permettra à l'organisme de se positionner comme la première région rurale intelligente du Royaume-Uni

LONDRES, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a signé un prolongement de son contrat avec le Scottish Borders Council qui permettra à l'entreprise mondiale de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management de continuer à agir comme fournisseur principal de services TI complets en mode délégué auprès de l'autorité locale jusqu'en 2040.

Le prolongement, l'un des plus longs de l'histoire de CGI, donne à CGI et au Scottish Borders Council l'occasion de travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat à long terme en vue d'aider les Scottish Borders à concrétiser leur vision de devenir la première région rurale intelligente du Royaume-Uni. CGI ouvrira un nouveau bureau à Tweedbank en 2021. Il s'agira d'un centre d'excellence qui, grâce à ce partenariat, deviendra un site international de référence en communautés connectées.

Ensemble, CGI et le Scottish Borders Council ouvriront la voie à la création d'une région rurale intelligente et connectée, qui reliera numériquement toutes les communautés desservies par l'organisme. Ce projet offrira du soutien à l'innovation, favorisera la mise en place d'une main-d'œuvre flexible, optimisera un travail en partenariat pleinement intégré et proposera des solutions plus écologiques et à faibles émissions de carbone pour assurer un avenir durable. Pour ce faire, les deux partenaires mettront à profit des systèmes et des processus numériques de pointe pour tous les citoyens et employés du Scottish Borders Council dans des domaines clés tels que les services sociaux, la santé, ses programmes d'éducation en TI de classe mondiale, l'emploi, l'environnement et le développement durable.

Cllr Shona Haslam, responsable du Scottish Borders Council, a indiqué : « L'organisme est ravi de prolonger son contrat avec CGI jusqu'en 2040. Ce prolongement témoigne de la confiance que nous avons envers CGI en tant que partenaire stratégique précieux et de notre engagement commun à long terme à offrir des solutions numériques de pointe pour améliorer nos services publics, au profit du conseil, de nos partenaires de planification communautaires et de nos citoyens.

Ensemble, nous visons à permettre à l'organisme de se positionner comme la zone rurale la plus évoluée sur le plan technologique du Royaume-Uni. Tout d'abord, grâce à notre programme de transformation "Fit for 2024", nous allons nous assurer que notre organisme est fin prêt pour relever les futurs défis, attirer de nouvelles entreprises dans la région, saisir de nouvelles occasions et offrir les résultats les plus probants à nos communautés. »

Lindsay McGranaghan, vice-présidente et dirigeante de l'unité d'affaires de l'Écosse, a souligné : « Grâce au soutien de CGI, les Scottish Borders ont déjà réalisé des progrès importants quant à leur objectif de devenir la zone rurale la plus technologiquement évoluée au Royaume-Uni et même en Europe. Chez CGI, nous sommes ravis de poursuivre cette expérience avec eux, visant à devenir une région rurale intelligente. Notre vision commune permettra au conseil d'améliorer ses relations avec ses citoyens, de mettre en place des solutions numériques d'avant-garde qui procureront de réels avantages aux citoyens et de répondre aux exigences d'un mode de vie du 21e siècle. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs - CGI, François Boulanger, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, [email protected], +1 514 841-3359; Médias - CGI, Paul Butler, Chef de service, Communications externes, [email protected], 07920 784 199; Scottish Borders Council, [email protected], 01835 826632

Liens connexes

www.cgi.com