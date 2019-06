Le consortium du Forum économique mondial lance le premier projet pilote de voyage sans papier entre le Canada et les Pays-Bas

Le Forum économique mondial, en collaboration avec les gouvernements du Canada et des Pays-Bas et les partenaires de l'industrie, lance le tout premier projet pilote sans passeport entre deux pays.

et des Pays-Bas et les partenaires de l'industrie, lance le tout premier projet pilote sans passeport entre deux pays. L'initiative du Known Traveller Digital Identity (KTDI) vient en réponse à la demande croissante en matière de voyages en avion - qui devrait atteindre 1,8 milliard de passagers d'ici 2030.

Le projet pilote KTDI assure un meilleur contrôle des renseignements personnels, en confiant aux passagers la responsabilité de la façon dont les données sont communiquées au moyen d'une « identité numérique gérée par le voyageur ».

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le projet ici.

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW/ - Le Forum économique mondial et les gouvernements des Pays‑Bas et du Canada lancent aujourd'hui à l'aéroport de Montréal le premier projet pilote pour les voyages sans papier entre les deux pays.

Le Known Traveller Digital Identity (KTDI) est la première plateforme à utiliser une identité numérique gérée par le voyageur pour les voyages internationaux sans papier. La plateforme sera intégrée aux systèmes partenaires et mise à l'essai à l'interne, tout au long de 2019. Le premier voyage aller-retour sans papier devrait avoir lieu au début de 2020.

L'initiative du projet pilote est une collaboration entre le gouvernement et l'industrie - les autorités frontalières, les aéroports, les fournisseurs de technologie et les transporteurs aériens - qui a pour but de créer un système interexploitable pour des voyages sûrs et fluides.

« D'ici 2030, les voyages internationaux en avion devraient augmenter pour se chiffrer à 1,8 milliard de passagers, soit une hausse de 50 % par rapport à 2016. Avec les systèmes actuellement en place, les aéroports ne peuvent pas suivre le rythme de cette augmentation, affirme Christoph Wolff, responsable de la mobilité au Forum économique mondial. Ce projet offre une solution. En utilisant des identités numériques interexploitables, les passagers peuvent profiter d'un système global assurant un voyage sûr et fluide. Ce système contribuera à façonner l'avenir de l'aviation et de la sécurité. »

Le KTDI offre une expérience de voyage harmonieuse pour les passagers, tout en leur permettant d'avoir un meilleur contrôle de leurs renseignements personnels. Les données d'identité qui sont habituellement dans une puce sur le passeport d'un passager sont plutôt stockées et chiffrées dans leur appareil mobile. Les passagers peuvent gérer leurs données d'identité et accepter à l'avance de les communiquer aux autorités frontalières, aux transporteurs aériens et aux autres partenaires du projet pilote. Au moyen de la biométrie, les données sont vérifiées à chaque portion du voyage, jusqu'à l'arrivée à destination, sans avoir à utiliser un passeport papier.

Les passagers acquièrent un statut de « voyageur connu », au fil du temps, grâce à l'accumulation « d'attestations » ou de demandes qui sont prouvées et validées par des partenaires de confiance comme des agences frontalières et des transporteurs aériens reconnus. Le résultat est une identité numérique réutilisable qui favorise des interactions plus simples et mieux adaptées avec les gouvernements, les transporteurs aériens et les autres partenaires.

« Le Canada est heureux de collaborer avec le Forum économique mondial, le gouvernement des Pays‑Bas et nos partenaires de l'industrie pour améliorer la sûreté de l'aviation et rendre les voyages aériens plus sécuritaires, en faisant l'essai de technologies nouvelles et émergentes, a déclaré l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports du Canada. Le projet pilote Known Traveller Digital Identity contribuera à faciliter des voyages aériens internationaux fluides et profitera à l'économie mondiale, en améliorant l'expérience des voyageurs tout en veillant à ce que la sûreté transfrontalière soit maintenue. »

« Le projet pilote KTDI est le parfait exemple de l'importance que revêt un partenariat public-privé dans l'implantation d'innovations dans le secteur de l'aviation et le contrôle des frontières. Je suis heureuse de notre participation à ce projet pilote du point de vue des Pays-Bas », soutient Ankie Broekers-Knol, ministre de la Migration des Pays-Bas.

Les gouvernements du Canada et des Pays‑Bas sont partenaires avec Air Canada, KLM Royal Dutch Airlines, l'Aéroport international Montréal‑Trudeau (YUL), l'Aéroport international Pearson de Toronto, et l'Aéroport d'Amsterdam‑Schiphol. Ce groupe du projet pilote bénéficie du soutien technologique et des conseils d'Accenture, avec comme fournisseurs de service de composantes technologiques Vision Box et Idemia.

La technologie KTDI

La technologie KTDI est fondée sur une identité numérique interexploitable, liée directement à des documents d'identité délivrés par le gouvernement (passeports électroniques). Elle utilise la cryptographie, les technologies de distribution de registres et de biométrie pour assurer la portabilité et protéger la confidentialité des renseignements personnels. La sécurité du système est fondée sur une plateforme de registre décentralisée à laquelle tous les partenaires ont accès. Ce registre fournit un dossier inviolable et exact contenant les données d'identité des voyageurs et les transactions autorisées.

Notes à l'intention des journalistes

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet KTDI

Lire L'agenda du Forum

Devenir ami avec le Forum sur Facebook

Visionner nos vidéos

Suivre le Forum sur Twitter par @wef et @davos

Suivre le Forum sur Instagram

Suivre le Forum sur LinkedIn

Se renseigner sur l'impact du Forum

Voir les photos du Forum

S'abonner aux communiqués de presse du Forum

SOURCE Forum économique mondial

Renseignements: Madeleine Hillyer, Attachée de presse aux É.-U., Tél. : +1 (0) 646 592-5044, madeleine.hillyer@weforum.org

Related Links

https://www.canada.ca