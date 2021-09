Le Conservatoire lance son nouveau site web

« Le Conservatoire est une institution bouillonnante de projets et en constante évolution. Ce nouveau site Web reflète maintenant non seulement cette réalité, mais nous aidera certainement à mettre en valeur les différents aspects de l'institution : la formation, les professeur.e.s, les exercices pédagogiques et les élèves et étudiant.e.s », souligne Jean-François Latour, directeur général par intérim et directeur des études.

Amorcée en 2017, la mise à jour de l'image de marque du CMADQ se veut un exercice en continu où l'excellence, le prestige et la tradition - les fondements mêmes de la grande réputation du Conservatoire - se marient avec l'engagement, la créativité et la vitalité qui sont au cœur de sa mission.

Le nouveau site web du CMADQ est une réalisation de Sigmund. Pour avoir un aperçu en un coup d'œil, visionner la courte animation vidéo.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Renseignements: Isabelle Bérubé, Coordonnatrice aux communications et à la stratégie numérique, [email protected]