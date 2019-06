Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec souligne la réussite de ses élèves

QUÉBEC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - En cette fin d'année scolaire, le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est heureux de souligner le travail, l'accomplissement et la réussite de plusieurs de ses élèves qui forment une cohorte de 87 jeunes artistes de talent cette année.

« C'est un immense honneur de voir les artistes de la relève terminer une étape significative de leur formation au Conservatoire. Je félicite tous les élèves et les diplômés pour les efforts, la persévérance et la rigueur dont ils ont fait preuve tout au long de la dernière année », déclare Nathalie Letendre, directrice générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. »

Au Conservatoire d'art dramatique de Montréal et à celui de Québec, 23 élèves ont reçu leur diplôme, soit 18 élèves en Jeu, 4 élèves en Scénographie (des niveaux équivalant au baccalauréat) et 1 élève en Mise en scène et création (un programme court de niveau correspondant au 2e cycle universitaire). Les diplômés en Jeu et en Scénographie ont terminé une troisième année de formation axée sur la présentation de productions théâtrales devant public, mises en scène par des professionnels reconnus. Cette période particulièrement exigeante requiert donc l'intégration des différents apprentissages. Les diplômés en Jeu concluent aussi leur parcours en participant aux auditions générales du Théâtre de Quat'Sous et de Radio-Canada, un moment charnière qui représente à la fois leur sortie du Conservatoire et leur entrée dans le monde professionnel.

En musique, 64 élèves formés dans les établissements de Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay et Trois-Rivières viennent de réussir leurs examens de fin de 1er ou de 2e cycle universitaire. (Consultez la liste complète de ces élèves en annexe.)

Par ailleurs, de nombreux autres élèves en musique achèvent actuellement un cycle d'études dans les différents établissements du Conservatoire et sont en voie d'obtenir un certificat d'études préparatoires, un certificat ou un diplôme d'études collégiales, de 1er ou encore de 2e cycle universitaire.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents d'ici comme en témoigne le rayonnement exceptionnel de ses diplômés. Il est formé de 9 écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans 7 villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Les établissements qui le composent sont situés au cœur de la vie éducative, culturelle et économique des régions où ils sont implantés. Ils offrent des milieux de vie et d'études à échelle humaine, parmi les plus riches et stimulants. conservatoire.gouv.qc.ca

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Renseignements: Madoura Boutet, Conseillère en communications, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, madoura.boutet@conservatoire.gouv.qc.ca, 514 873-4031, poste 274