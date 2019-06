Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières honore ses élèves lors du Palmarès 2019

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Fiers de la réussite des élèves, le Conservatoire de musique de Trois-Rivières et la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec leur ont rendu hommage en remettant 16 bourses de perfectionnement estival, d'excellence en spécialité et d'excellence en matières théoriques ainsi que 9 diplômes de fin de cycle aux élèves terminant une étape de leur parcours au Conservatoire, lors de la soirée Palmarès 2019 qui se tenait le mercredi 5 juin.

Toute une communauté derrière la réussite de nos jeunes musiciens

« Cette remise de bourses, à laquelle participaient Nathalie Letendre, directrice générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, Étienne Lalonde, directeur général de la Fondation du Conservatoire, ainsi que de nombreux donateurs et partenaires, fut l'occasion pour notre communauté de célébrer les efforts soutenus de nos élèves, réalisés tout au long de l'année avec la complicité de nos dévoués professeurs. Il est très émouvant de les voir jour après jour s'épanouir dans la poursuite de leur passion », a mentionné Jean-François Latour, directeur du Conservatoire de musique de Trois-Rivières.

S'ajoutaient aux récompenses mentionnées plus haut, une bourse de 500 $ de la Fondation D'aide Aux Jeunes Musiciens remise à Viviane Lafrance, étudiante en flûte, et une bourse de la Fondation Desjardins de 1 500 $ pour l'excellence du dossier, le besoin financier et l'engagement dans le milieu offerte à Félix Gauthier, étudiant en trompette. De plus, le Club Richelieu de Trois-Rivières a donné 500 $, une somme remise sous forme de bourse par la Fondation.

Les personnes présentes ont eu droit à des prestations musicales de grande qualité offertes entre autres par Théo Dugas, pianiste tout juste diplômé aux études supérieures spécialisées, de la classe de Denise Trudel, et par Marie‑Pier Descôteaux, trompettiste de la classe de Yves Lussier, nouvellement détentrice d'une maîtrise en interprétation.

À propos du Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec et apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique. Grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs, les sommes recueillies par la Fondation du Conservatoire augmentent le fonds de bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence des élèves du Conservatoire ; elles leur permettent, notamment, de participer à des concours internationaux, à des auditions, à des tournées, à des camps musicaux et favorisent l'intégration de la relève à la vie artistique professionnelle.

