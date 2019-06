Le Conservatoire de musique de Saguenay souligne la réussite de ses élèves durant son Palmarès 2019

SAGUENAY, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le 30 mai dernier avait lieu le Palmarès 2019 du Conservatoire de musique de Saguenay, couronnant l'année scolaire 2018-2019 avec la remise de diplômes aux élèves terminant un cycle d'études. À cette occasion, 4 500 $ ont également été remis par la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec et son partenaire, le Mouvement Desjardins, sous forme de bourses d'études aux élèves les plus méritants.

« Je suis très heureuse du succès de tous nos élèves, et extrêmement fière de nos deux finissants, Guillaume Boulianne, alto, et Mélissa Dufour, percussion, qui ont brillamment réussi leurs examens de fin de baccalauréat. Ils sont des musiciens professionnels en devenir et incarnent à merveille la raison d'être du Conservatoire. Bravo à tous ! » a déclaré Louise Bouchard, directrice du Conservatoire de musique de Saguenay.

Mme Alexandra Côté, directrice du service aux membres de la Caisse Desjardins de Chicoutimi, était sur place pour remettre la Bourse Excellence Desjardins de 1 500 $ à Sonny Rousseau, élève de la classe de cor de Marjolaine Goulet. Durant le Palmarès, Sonny Rousseau a également reçu la Médaille académique du Gouverneur général du Canada.

Les personnes présentes ont pu apprécier les prestations musicales qui ponctuaient la soirée, notamment le Quatuor de cuivres du Conservatoire de musique de Saguenay, se composant des élèves Nicolas Gobeil et Théo Raphaël Girard à la trompette, et de Lucas Gabriel Lopez Claveau et Sonny Rousseau au cor, ainsi que Mélissa Dufour, finissante au baccalauréat en interprétation, qui a interprété une pièce au marimba.

À propos du Conservatoire de musique de Saguenay

Le Conservatoire de musique de Saguenay est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1967. Elle offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique saguenéen, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec et apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique.

Grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs, les sommes recueillies par la Fondation du Conservatoire augmentent le fonds de bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence des élèves du Conservatoire; elles leur permettent, notamment, de participer à des concours internationaux, à des auditions, à des tournées, à des camps musicaux et favorisent l'intégration de la relève à la vie artistique professionnelle.

