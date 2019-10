Le Conservatoire de musique de Rimouski présente Beethoven en rafale du Quatuor Saint-Germain aux Jardins de Métis le 12 octobre 2019

« Ce marathon de l'opus 18 des Quatuors pour cordes du compositeur allemand marquera la fin de la série présentée par le Conservatoire aux Jardins de Métis cet été, une nouveauté qui a remporté beaucoup de succès et que nous souhaitons ardemment voir de retour en 2020 », déclare Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski. « Je remercie d'ailleurs M. Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis, d'être aussi dédié à l'art et à la culture et d'avoir accepté notre proposition de série musicale estivale, une aventure insolite et rafraîchissante ! » conclut-elle.

Trois représentations du Quatuor Saint-Germain sont prévues le samedi 12 octobre :

Escale 1

10 h 30 | quatuors nos 3 et 1 de Beethoven

Maison d'Ariane de Métis-sur-Mer (accès aux détenteurs du forfait 3 escales seulement)

Billet :180 $ pour les 3 escales



Escale 2

14 h 30 | quatuors nos 2 et 5 de Beethoven

Église presbytérienne de Métis-sur-Mer

Billet : 25 $

Escale 3

17 h 30 | quatuors nos 4 et 6 de Beethoven

Villa Estevan des Jardins de Métis (un repas gastronomique sera servi)

Billet : 95 $ | Ajout de l'accord mets et vins : 50 $

Les Jardins de Métis

200, route 132, Grand-Métis (Québec) G0J 1Z0

Billets : 25 $ à 180 $ sur eventbrite.ca

Téléphone : 418 775-2222 | Courriel : info@jardinsdemetis.com

***

Faits à noter, le concert du matin sera inaugural de la Maison d'Ariane, une maison d'été centenaire récemment offerte en don en soutien aux activités des Jardins. De plus, Beethoven en rafale marquera les 15 ans du Quatuor Saint-Germain ainsi que l'année Beethoven, qui débutera en 2020. « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec les Jardins de Métis et le Conservatoire, qui nous permettent, en trois escales, de présenter les six quatuors dans un marathon musical... et gastronomique ! Voilà autant de bonnes raisons pour venir partager cette journée avec nous ! » lance James Darling, violoncelliste membre du Quatuor Saint-Germain.

À propos du Quatuor Saint-Germain

Le Quatuor Saint-Germain existe depuis 2004 et est formé de ses quatre musiciens fondateurs, Élise Lavoie et Hugues Laforte-Bouchard, violonistes, Steeve St-Pierre, altiste et James Darling, violoncelliste. L'ensemble œuvre depuis maintenant 15 ans dans la région du Bas-Saint-Laurent où il développe l'intérêt du public pour les œuvres du 20e et 21e siècle, qu'il défend avec la même fougue et passion que le répertoire des grands classiques. James Darling, Élise Lavoie et Steeve St‑Pierre enseignent au Conservatoire de musique de Rimouski.

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Renseignements: Nicole Lévesque, Responsable des communications, Conservatoire de musique de Rimouski, nicole.levesque@conservatoire.gouv.qc.ca, 418 727-3706, poste 28