Le Conservatoire de musique de Rimouski convie le public à deux cours de maîtres en musique contemporaine ce mois-ci

RIMOUSKI, QC, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) est heureux de recevoir deux sommités en musique contemporaine ce mois-ci : Mme Emmanuelle Lizère et Mme Olga Ranzenhofer. Le mercredi 16 octobre, 13 h 30, et le jeudi 17 octobre, 15 h 30, le public aura l'occasion d'assouvir sa curiosité en accédant en quelque sorte aux coulisses de l'enseignement de ces pédagogues de renom.

« Il est important pour nous d'offrir à nos élèves une opportunité de s'ouvrir à la musique contemporaine, une musique vivante, dynamique », déclare Mme Annie Vanasse, directrice du CMR. « Ces cours de maîtres font d'ailleurs partie d'un projet plus large réalisé au Conservatoire. Dans le cadre d'un nouvel atelier de musique contemporaine au programme cette année, les élèves créeront une œuvre avec M. Luc Marcel, compositeur de la région, sur le thème des bruits de l'eau pour la Journée H 2 O présentée en mai 2020 par le Carrefour des musiques nouvelles Le Vivier. »

Les échanges porteront notamment sur la façon d'interpréter ce répertoire, qui sera ainsi démystifié. L'invitation s'adresse aussi bien aux parents, aux professeurs et à leurs élèves qu'au grand public. L'entrée est libre.

Emmanuelle Lizère

L'interprète (violon, violoncelle et voix) et directrice artistique du Carrefour des musiques nouvelles Le Vivier à Montréal partagera sa passion avec les élèves et le public.

- Mer. 16 octobre | 13 h 30

Olga Ranzenhofer

La violoniste et directrice artistique du Quatuor Molinari, Olga Ranzenhofer est reconnue comme grande interprète de la musique d'aujourd'hui. Elle viendra témoigner de son expérience et enrichir celle des élèves et du public.

- Jeu. 17 octobre | 15 h 30

Salle Bouchard-Morisset du Conservatoire

22, rue Sainte-Marie, Rimouski

Entrée libre

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

Renseignements: Nicole Lévesque, 418 727-3706, poste 28, nicole.levesque@conservatoire.gouv.qc.ca; Conservatoire de musique de Rimouski, 22, rue Sainte-Marie, Rimouski G5L 4E2