Le Conservatoire de musique de Montréal présente sa programmation 2025-2026 - Une saison éclatante, portée par la créativité et le talent

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) est fier de présenter sa programmation 2025-2026, une saison qui mettra en lumière la passion et le talent de sa relève musicale. Tout au long de l'année, le public est invité à découvrir une série de concerts et d'événements qui témoignent de la richesse et du dynamisme de la formation offerte au Conservatoire.



« Le Conservatoire de musique de Montréal est fier de former la relève musicale et de contribuer à l'effervescence culturelle de la ville. Chaque saison témoigne du talent, de la créativité et de l'engagement de nos élèves et professeur.e.s, et nous sommes heureux de partager cette richesse avec le public », souligne Luc Chaput, directeur du Conservatoire de musique de Montréal.

Jean-Michel Malouf, Simon Rivard, Andrei Feher et Jean-Marie Zeitouni (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Montréal)

Parmi les moments forts, l'Orchestre symphonique du Conservatoire (OSCMM) occupe une place centrale avec quatre concerts, présentés à la Maison symphonique à l'exception du premier en octobre qui le sera à l'église St-Jean-Baptiste - sous la direction de quatre chefs invités formés au CMM ; Jean-Michel Malouf, Jean-Marie Zeitouni, Andrei Feher et Simon Rivard. Ces prestations offriront aux élèves l'occasion de se produire dans des conditions professionnelles et de partager la scène avec des chefs de renom.

L'Atelier d'opéra du CMM, sous la responsabilité de Martin Dubé, proposera une production à l'hiver, « Autour de Mozart » dans une mise en scène de Marie-Nathalie Lacoursière et dirigée par Léa Moisan-Perrier. Véritable tremplin pour les jeunes artistes, cet atelier permet de conjuguer formation vocale, jeu scénique et expérience de la scène devant public.

Apprenez-en davantage sur les concerts de l'OSCMM et de l'Atelier d'opéra en consultant la rubrique « Événement » sur le site web du Conservatoire :

La série Intermezzo viendra enrichir la programmation avec des concerts intimistes présentés par les membres du corps professoral du Conservatoire, accompagnés d'artistes invités. Ces rendez-vous privilégiés offriront au public des moments musicaux uniques, où expérience et complicité se rencontrent sur scène.

La saison proposera également :

Des récitals de haut niveau présentés par les élèves des classes d'instruments et de chant ;

Des concerts des grands ensembles, de la musique de chambre ainsi que des créations contemporaines et électroacoustiques ;

Des événements spéciaux, cours de maîtres et conférences, qui rapprochent la communauté du Conservatoire et mettent en valeur la diversité des talents.

Avec cette nouvelle programmation, le Conservatoire réaffirme sa mission : former les musiciennes et musiciens de demain tout en partageant avec le public une expérience musicale vivante et inspirante.

Programmation complète

Pour connaître en détail la programmation du CMM, consultez le dépliant 2025-2026 :

Carte privilège

Pour seulement 87$, assistez aux événements produits par le CMM ou combinez les deux conservatoires et, pour 102$, ayez également accès aux trois pièces de théâtre interprétées par les finissantes et finissants en art dramatique.

Acheter des billets

Pour se procurer des billets pour les concerts et événements prévus à la programmation du Conservatoire de musique de Montréal, contactez la billetterie ou achetez en ligne : conservatoire-montreal.tuxedobillet.com

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

SOURCE Conservatoire de musique de Montréal

Billetterie, 514 873-4031, poste 5313, [email protected]; Source: Conservatoire de musique de Montréal, Jean-François Turner, Responsable des communications et de la logistique, [email protected], 514 873-4031, poste 5232