Le Conservatoire d'art dramatique dévoile sa programmation 2019-2020

« Je suis heureux de présenter une programmation à l'image de notre école, c'est-à-dire à la fois actuelle et en accord avec ce qui a fait le théâtre d'aujourd'hui. Cette année, le Conservatoire d'art dramatique de Québec présentera deux œuvres de l'auteur engagé Fausto Paravidino , comédien et metteur en scène italien ; une création de nos élèves finissants, qui en sont à leur troisième et dernière année d'études en Jeu et en Scénographie ; la pièce classique française Le Dindon de Georges Feydeau ; et la pièce Noms fictifs du dramaturge québécois Olivier Sylvestre », annonce M. Leblanc.

« J'aimerais que les élèves soient confrontés à des personnages qu'ils ne joueraient pas habituellement », affirme Maryse Lapierre, diplômée en Jeu du Conservatoire d'art dramatique de Québec et metteure en scène invitée pour la pièce Noms fictifs cette année, qui a d'ailleurs signé la mise en scène de trois spectacles de finissants, déjà, depuis sa sortie du Conservatoire en 2003.

Venez assister à l'entrée en scène des finissants en Jeu Stéfanelle Auger, Anne‑Virginie Bérubé, Samuel Bouchard, Charles‑Antoine Brochu, Lauriane Charbonneau, Paloma De Muylder, Laurence Gagné‑Frégeau, Maude Lafond, Myriam Lenfesty, Laurent Marion, Vincent Paquette et Ian Thibault. Découvrez leur talent, ainsi que celui de nos finissantes en scénographie, Alice Poirier et Géraldine Rondeau !

Du côté des étudiants en Jeu de deuxième année, ils présenteront une lecture publique de Comme une odeur de muscles de Fred Pellerin et un récital poétique des textes de Yannis Ritsos, respectivement dirigés par Frédérique Bradet, comédienne diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec invitée pour l'occasion, et Marie-Ginette Guay, professeure au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Dans le cas du récital poétique, les étudiantes de deuxième année en Scénographie participeront à la conception du décor et des costumes.

La population est invitée à venir à la rencontre de ces jeunes comédiens et scénographes qui constituent la relève de la scène théâtrale québécoise, ces artistes créateurs de haut niveau formés au Conservatoire.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves.

FICHE INFORMATIVE COMPLÉMENTAIRE

Programmation 2019-2020 du Conservatoire d'art dramatique de Québec

PRODUCTIONS THÉÂTRALES

Peanuts | Gênes 01

-- Du 15 au 19 octobre 2019, 19 h 30 | 20 octobre, 15 h

Auteur : Fausto Paravidino

Mise en scène : Olivier Lépine

Peanuts, c'est le constat du manque de conscience politique et morale d'une certaine jeunesse italienne plutôt aisée, et Gênes 01, c'est, à la manière d'un reportage documentaire, le récit des manifestations lors du sommet du G8 en 2001, au cours desquelles un manifestant a été abattu par la police. Dans une langue théâtrale puissante, ces deux pièces engagées et percutantes nous font connaître une voix unique dans le théâtre contemporain, celle d'une conscience politique en accord avec son temps.

Création des finissants

-- Du 10 au 14 décembre 2019, 19 h 30 | 15 décembre, 15 h

Auteurs : les finissants en Jeu du Conservatoire d'art dramatique de Québec, 2019-2020

Mise en scène : Olivier Normand

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec offre une formation qui laisse une large place à l'écriture et à la création. C'est pourquoi, chaque année, nos élèves mettent sur pied d'une pièce dont ils signent collectivement le texte. Ces créations originales se retrouvent parfois sur les planches des théâtres de Québec quelques années plus tard.

Le Dindon

-- Du 25 au 29 février 2020, 19 h 30 | 1er mars, 15 h

Auteur : Georges Feydeau

Mise en scène : Jacques Leblanc

Un homme suit une femme jusque chez elle et lui fait des avances. Soudain, surgit le mari, qui est, oh ! surprise !, un de ses amis. L'affaire s'arrange entre les deux hommes, le mari lui pardonne. Mais un événement imprévu vient semer la zizanie : une Anglaise, qui avait été la maîtresse du mari, débarque chez lui. L'ami du mari en profite pour dire à la femme, celle qu'il suivait au début, que son mari la trompe et lui en donne la preuve en lui révélant que celui-ci a rendez-vous dans une chambre d'hôtel avec l'Anglaise. Vous commencez à trouver cela emberlificoté ? Le reste de la pièce est une folle succession d'imbroglios et de coups de théâtre plus comiques les uns que les autres. Au bout du compte, on comprendra lequel de tous ces hommes infidèles est le dindon de la farce.

Noms fictifs

-- Du 5 au 9 mai 2020, 19 h 30 | 10 mai, 15 h

Auteur : Olivier Sylvestre

Mise en scène : Maryse Lapierre

Après dix années passées dans l'antre de la bête, un intervenant nous ouvre la porte de son centre de répit pour toxicomanes, avec sa sonnette stridente et sa vitre pare-balles, sa lasagne, ses larmes et ses espoirs fous, malgré tout. Au contact de multiples vies marquées par la rue, la consommation, l'abandon, Olivier nous entraîne dans leur univers déconstruit. Chronique fabriquée, mémoires imaginaires, impossibles chevauchées dans les rues de Montréal, ces récits sont ceux d'un intervenant à tout jamais transformé par les moments surréalistes qu'il a partagés avec ces êtres plus grands que nature, pendant un petit vingt-quatre-quarante-huit heures. Et de toutes les fois où il a reconnu une part de lui-même en eux.

BILLETTERIE ET LAISSEZ-PASSER POUR LES PRODUCTIONS THÉÂTRALES :

15 $ régulier | 8 $ étudiants

réservation téléphonique nécessaire à partir du 3 octobre 2019

418 643-9833

du lundi au mercredi, 9 h à 19 h

jeudi et vendredi, 9 h à 16 h 30

RÉCITAL POÉTIQUE ET LECTURE PUBLIQUE

Comme une odeur de muscles

-- Sam. 9 novembre | 19 h 30

-- Dim. 10 novembre | 14 h

Auteur : Fred Pellerin

Direction : Frédérique Bradet

À travers de courts récits écrits dans une langue inventive et délurée, le narrateur nous invite à la rencontre de tout un village, de ses lieux et de ses habitants. Ces contes nous entraînent avec beaucoup d'humour dans les aventures de personnages hors du commun, dont Ésimésac Gélinas, « l'homme le plus fort du monde de Saint-Élie-de-Caxton », la marraine médium, le forgeron Riopel et sa fille Belle Lurette.

Théâtre du Conservatoire, 11, rue Saint-Stanislas

15 $ | 8 $ étudiant

Réservation nécessaire au 418 643-9833

Figure de l'absence

-- Du 4 au 7 avril | 19 h 30

-- Le 5 avril | 14 h et 19 h 30

Auteur : Yannis Ritsos

Direction : Marie-Ginette Guay

Musique originale créée en collaboration avec le Conservatoire de musique de Québec, par un élève de la classe de composition de Yannick Plamondon.

Figure de l'absence, c'est une plongée dans le vide laissé par la mort d'une enfant. D'une voix tendre et précise, le poète nous conduit aux portes de l'impossible et trace les contours de ce vide si présent qui enserre le quotidien et nous place inexorablement au cœur de ce qui nous dépasse. Yannis Ritsos est considéré comme un poète national en Grèce. Né en 1901 et mort en 1990, il a traversé le vingtième siècle et a donc connu tous les bouleversements politiques de son pays.

Studio Marc-Doré du Conservatoire, 31, rue Mont-Carmel

15 $ | 8 $ étudiant | Réservation nécessaire au 418 643-8110

