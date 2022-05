Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal dévoile sa programmation 2022-2023

« Depuis deux ans les élèves se préparent pour cette 3e année de productions avec fougue, générosité et, disons-le, avec beaucoup de courage en ces temps où nous devons vivre et faire face à cette pandémie avec sérénité et résilience. Des productions qui se veulent le plus près possible de la réalité professionnelle qu'ils aborderont bientôt! Un travail de longue haleine fait avec des metteurs en scène chevronnés qui les guident généreusement pour les amener non seulement à s'accomplir, à s'épanouir, mais à se dépasser pour notre plus grand plaisir! », mentionne Benoît Dagenais, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

Assistez à l'entrée en scène de Xavier Bergeron, Clara Bernardo, Kévin Boucher, Thomas Delorme, Joephillip Lafortune, Félix Paquette-Côté, Caroline Payeur, Léa Roy, Émie Thériault et Amaryllis Tremblay.

PROGRAMMATION

Royal

Auteur : Jean-Philippe Baril Guérard

Adaptation du roman par son auteur

Mise en scène : Jean-Simon Traversy

28, 31 octobre au 5 novembre | 19 h 30

29 octobre | 15 h

Cristal Country Club

Auteur.trice.s : Mathieu Quesnel et les finissant.e.s

Mise en scène : Mathieu Quesnel

27, 30 janvier au 4 février | 19 h 30

28 janvier | 15 h

La serre Concorde

Auteur : Jordan Tannahill

Traduction : Olivier Sylvestre

Mise en scène : Véronique Côté

28, 30 avril, 1er au 6 mai | 19 h 30

29 avril | 15 h





LIEU DE DIFFUSION ET BILLETTERIE

Théâtre Rouge | 4750, avenue Henri-Julien, Montréal

16 $ adulte | 12 $ aîné | 8 $ étudiant et webdiffusion en direct

Billetterie en ligne : conservatoire-montreal.tuxedobillet.com

Billetterie du Conservatoire : du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h.

Pour seulement 30 $, assistez aux trois pièces interprétées par nos finissants en vous procurant la Carte privilège 2022-2023 !

Programmation

Pour connaître en détail la programmation du CADM, consultez le dépliant programmation 2022-2023.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1954. C'est la seule institution publique qui propose aux acteurs le développement de compétences autant pour le théâtre, que pour le cinéma et pour la télévision. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique montréalais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Renseignements: Jean-François Turner, Communications, Conservatoire d'art dramatique de Montréal, [email protected], 514 873-4031, poste 232