Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal dévoile sa programmation 2021-2022

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec bonheur que le Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) présente aujourd'hui sa programmation pour la saison 2021-2022. Constituée de trois productions théâtrales diversifiées, elles mettront en lumière l'étendue du travail accompli par les étudiant.e.s durant les dernières années de leur formation.

« Depuis deux ans, les élèves se préparent avec fougue, générosité et, disons-le, un talent fou, pour cette troisième année de productions. Productions qui se veulent le plus près possible de la réalité professionnelle qu'ils aborderont bientôt! Un travail fait avec des metteurs en scène qui les guident avec art et doigté pour les amener non seulement à s'accomplir, à s'épanouir, mais à se dépasser pour notre plus grand plaisir! », mentionne Benoît Dagenais, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

Assistez à l'entrée en scène de Roxane Azzaria, Pauline Ben Guigui, Julie Boissonneault, Pierre-Luc Giroux, Jimmy Jean, Doriane Lens-Pitt, Parfaite Segolène Moussouanga, Thomas Sallettaz, Laurent Simard et Jobel-Kamsu Simo-Paris.

PROGRAMMATION

Révolte-toi. Elle a dit. Révolte-toi encore.

Auteure : Alice Birch

Traduction : Frédéric Blanchette

Mise en scène : Véronique Côté

15, 18 au 23 octobre | 19 h 30

16 octobre | 15 h

Champs de Bataille

Auteure : Marie-Claude Verdier

Mise en scène : Jean-François Nadeau

28, 31 janvier au 5 février | 19 h 30

29 janvier | 15 h

Surprise ! Titre à confirmer

Mise en scène de Geoffrey Gaquère

29 avril, 2 au 7 mai | 19 h 30

30 avril | 15 h

Surveillez les réseaux sociaux du Conservatoire pour connaître le titre de cette troisième production.

LIEU DE DIFFUSION ET BILLETTERIE

Théâtre Rouge | 4750, avenue Henri-Julien, Montréal

16 $ adulte | 12 $ aîné | 8 $ étudiant et webdiffusion en direct

Billetterie en ligne : cmadq.quebec/billetmontreal

Billetterie du Conservatoire : du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h.

Pour seulement 30 $, assistez aux trois pièces interprétées par nos finissants en vous procurant la Carte privilège 2021-2022 !

Programmation

Pour connaître en détail la programmation du CADM, consultez le dépliant programmation 2021-2022.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1954. C'est la seule institution publique qui propose aux acteurs le développement de compétences autant pour le théâtre, que pour le cinéma et pour la télévision. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique montréalais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

