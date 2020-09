Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal dévoile sa programmation 2020-2021

« Depuis deux ans, les élèves ont travaillé avec détermination, fougue et talent et ils sont prêts à entreprendre cette année en se donnant corps et âmes à tous ces personnages qui sont dans l'antichambre de la réalité et qui ne demandent qu'à exister au grand jour! ! », mentionne Benoît Dagenais, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

Venez assister à l'entrée en scène de Sabri Attalah, Delphine Bertrand, Romane Bonpunt, Julien Bouchard-Claessens, Michaël Dubé, Janie Faucher-Roy, Maxime Moinard, Tiffany Montambault, et Lou Savoie-Calmette, qui formeront la cohorte de finissants de 2021.



PROGRAMMATION

Jeux de massacre

Auteur : Eugène Ionesco

Mise en scène : Denis Marleau

- 23 octobre et 26 octobre au 31 octobre | 19 h 30

- 24 octobre | 15 h

C'est comme si ce théâtre de la pandémie avait été imaginé aujourd'hui. Une pièce créée en 1970 et qui, de surcroît, puise son inspiration dans le Journal de l'année de la Peste de Daniel Defoe écrit en 1722. Les jeux sont ouverts, les pistes à débrouiller... Chose certaine, le théâtre d'Eugène Ionesco nous invite à une insolite représentation de la vie en temps de calamité, une danse macabre, immobile, pleine de spectres, de masques et de fertiles contraintes créatrices.

Ivresse

Auteur: Falk Richter

Mise en scène : Alice Ronfard

- 22 janvier et 25 janvier au 30 janvier | 19 h 30

- 23 janvier | 15 h

Falk Richter explore dans Ivresse, la psyché contemporaine : peurs, ambitions, amour et états d'âme. C'est comme si, arrivés à la fin d'un monde, nous ne pouvions que continuer d'avancer droit devant. Ancrée dans la réalité de notre époque Ivresse reflète la bataille que livre l'être humain post-moderne aux images, aux bruits et aux relations partagées. Où trouver l'espoir et comment intégrer le rapport à l'autre dans cette nouvelle réalité ?

Marie Stuart

Auteur : Friedrich von Schiller

Mise en scène : Solène Paré

- 30 avril et 3 au 8 mai | 19 h 30

- 1er mai | 15 h

Marie Stuart, reine d'Écosse, attend sa sentence pour avoir souhaité la mort de sa cousine Élisabeth, reine d'Angleterre. Ce drame historique raconte une joute sanglante entre ces femmes puissantes aux visions politiques et spirituelles opposées. Tantôt diabolisées, tantôt chéries, elles soulèvent les passions, inspirant les complots d'évasion comme les condamnations mortelles. En nous donnant accès à leurs hésitations comme à leur radicalité, le chef-d'œuvre de Schiller offre une réflexion sur les coulisses du pouvoir et la stigmatisation des femmes ambitieuses.

LIEU DE DIFFUSION ET BILLETTERIE

Théâtre Rouge | 4750, avenue Henri-Julien, Montréal

16 $ adulte | 12 $ aîné | 8 $ étudiant et webdiffusion en direct

Billetterie en ligne : cmadq.quebec/billetmontreal

Billetterie du Conservatoire : du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h.

Pour seulement 30 $, assistez aux trois pièces interprétées par nos finissants, incluant la webdiffusion en direct.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1954. C'est la seule institution publique qui propose aux acteurs le développement de compétences autant pour le théâtre, que pour le cinéma et pour la télévision. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique montréalais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

