Le Conseil jeunesse de Montréal-Nord s'enrichit de six nouveaux talents

MONTRÉAL-NORD, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord sont heureux d'annoncer l'arrivée de six nouveaux membres au Conseil jeunesse de Montréal-Nord (CjMN). Leurs nominations ont été confirmées à l'unanimité en séance extraordinaire le 17 décembre 2020.

« Le CjMN, c'est une instance consultative vraiment importante pour nous. Nous avons la chance d'avoir à Montréal-Nord une jeunesse dynamique et engagée et nous souhaitons nous inspirer de leur vision et de leur sens de l'innovation pour mieux orienter nos décisions au quotidien», de déclarer la mairesse Christine Black.

Les six jeunes qui se joignent au CjMN pour un mandat de deux ans sont Amany Lachheb, 16 ans, Sara Chams, 27 ans, Cynthia Guevara, 29 ans, Kelly Hernandez, 22 ans, Christopher Zéphyr, 15 ans et Mohamed Ndoye, 24 ans.

« Nous sommes particulièrement fiers de la qualité des candidatures reçues. Les six jeunes leaders sélectionnés sauront certainement très bien représenter la jeunesse de l'arrondissement de par leur parcours académique et professionnel, mais aussi de par leurs accomplissements dans la communauté», de déclarer le conseiller et responsable des dossiers jeunesse Abdelhaq Sari.

« Le CjMN tient à accomplir sa mission de manière authentique tout en représentant la diversité des jeunes de Montréal-Nord. C'est pour ça que les jeunes du conseil tenaient à être au cœur du comité de sélection des nouveaux membres. Nous voulions être certains de choisir les candidats les plus qualifiés pour nous aider à livrer les engagements du CjMN. Nous remercions les élus, en particulier madame Black et M. Sari, ainsi que la direction de l'arrondissement de nous avoir fait confiance dans la sélection des nouveaux membres. Nous sommes fiers d'avoir reçu autant de belles candidatures et nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux collègues » de déclarer Zakaria Rouaghi, président du CjMN.

À la suite d'un processus de sélection rigoureux, le jury composé de trois membres du CjMN et deux élus de l'arrondissement, a sélectionné six jeunes lesquels ont été choisis en raison de l'excellence de leur dossier de candidature ainsi que de leur volonté de s'engager au sein de la communauté. Ils devaient, entre autres, être résidents de l'arrondissement ou y posséder un établissement d'affaires ou y travailler auprès de la population depuis au moins un an. Ils devaient également manifester de l'intérêt à s'impliquer dans les dossiers jeunesse et souhaiter faire avancer les conditions de vie des jeunes de Montréal-Nord.

Le Conseil jeunesse de Montréal-Nord est appelé à soumettre des avis au conseil d'arrondissement sur toute question relative à la jeunesse. Depuis sa création, le CjMN a été très actif. Ses membres ont répondu présents lors de différents événements organisés par l'arrondissement, le milieu communautaire et la Ville de Montréal. Le conseil a participé à différents comités de travail dont le comité de pilotage du Plan d'action collectif de Montréal-Nord Priorité Jeunesse 2017-2027. Il a participé, à l'été 2019, au Sommet jeunesse ENTER ! du Conseil de l'Europe à Strasbourg qui portait, entre autres, sur l'accès aux droits des jeunes des quartiers défavorisés. Il a obtenu une subvention de 40 000 $ du Secrétariat jeunesse du Québec pour réaliser un projet visant l'engagement et la participation des jeunes de Montréal-Nord. Il a finalement rédigé un premier avis qui a été déposé à la séance du conseil d'arrondissement en août 2020.

Le CjMN a été créé le 3 décembre 2018. Il est composé de 15 jeunes femmes et hommes de Montréal-Nord âgés entre 12 et 30 ans issus de différents milieux sociaux, d'origines ethnoculturelles diverses, étudiants et travailleurs, toutes et tous représentatifs de la jeunesse nord-montréalaise.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: pour les médias : Daniel Bussières, chef de division, [email protected], 514 608-4001

Liens connexes

https://montreal.ca/montreal-nord