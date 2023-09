LE CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL LANCE UN NOUVEL AVIS SUR LA BIODIVERSITÉ ET CÉLÈBRE SES 20 ANS

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - C'est en présence de plus d'une soixantaine de personnes que le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) a lancé hier son nouvel avis intitulé La vie au coeur de la ville : promesse d'une métamorphose urbaine. Un appel à l'action de la jeunesse montréalaise en matière de biodiversité.

Le lancement, qui était suivi des célébrations des 20 ans du CjM, s'est tenu à l'hôtel de ville de Montréal, en présence de Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, de Mme Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, ainsi que de Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le déclin généralisé de la biodiversité est considéré comme l'une des conséquences les plus importantes de l'activité humaine sur la planète. Ce déclin, également nommé la « sixième grande extinction », est causé principalement par la fragmentation des habitats naturels au profit du développement urbain ou à des fins d'exploitation. Sur le seul territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les infrastructures naturelles ont diminué d'environ 50 % entre 1965 et 2010. Si la tendance d'urbanisation se poursuit, près de 36 % des milieux naturels restants dans la CMM pourraient disparaître d'ici 2050.

Dans le contexte d'une préoccupation grandissante pour le déclin de la diversité du vivant, le CjM a choisi de se pencher sur l'état de la biodiversité à Montréal. L'objectif de l'avis était d'étudier et de proposer différentes approches et actions municipales permettant de préserver et de valoriser l'écologie des milieux habités et, par le fait même, de restaurer nos relations avec une nature plus riche et diversifiée. Nous y présentons une introduction, la méthodologie adoptée, un survol de la notion de biodiversité, une revue historique des actions posées en ce sens à Montréal ainsi que des exemples d'actions pro-biodiversité mises en œuvre ailleurs dans le monde. Dans cet avis, les membres du CjM formulent 20 recommandations aux élu-es de la Ville de Montréal dont notamment :

Que la Ville de Montréal adopte une résolution de reconnaissance des droits de la nature pour des éléments naturels spécifiques ou génériques sur son territoire. Cette reconnaissance devrait mentionner le droit de ces éléments de s'épanouir à perpétuité et mentionner également le droit des générations futures de cohabiter avec ces éléments;

Que la Ville de Montréal développe une politique ambitieuse pour la biodiversité, qui propose une vision cohérente pour l'ensemble de son territoire et qui s'arrime avec les autres politiques portant sur la transition socio-écologique et les changements climatiques; qu'elle y alloue les ressources financières et humaines nécessaires et qu'elle rende compte publiquement des avancements annuellement;

Que la Ville de Montréal expérimente de nouvelles approches réglementaires dans l'objectif de favoriser des aménagements écologiques. Qu'elle modifie ses critères urbanistiques, notamment par rapport aux hauteurs des aménagements et au pourcentage minimal de surfaces qui doivent être naturalisées par les propriétaires privés;

Que la Ville de Montréal développe un plan de gestion écologique des espaces naturels qui s'articule selon différentes échelles territoriales. Qu'elle adapte ses actions selon les espaces visés afin de maximiser la connectivité des réseaux écologiques à Montréal;

Ce plan pourrait notamment :

intégrer les connaissances locales ainsi que les pratiques émergentes en matière de gestion écologique ; s'inspirer des pratiques de restauration écologique et proposer des stratégies d'intervention pour combattre les plantes exotiques envahissantes ainsi que des stratégies pour réintroduire des plantes, arbustes, arbrisseaux et arbres indigènes ; veiller à réintroduire les strates végétales manquantes aux aménagements des milieux urbains; établir une liste d'espèces indigènes et naturalisées, classées par strate végétale, qui devrait être préconisée dans un aménagement en fonction de ses objectifs en matière de biodiversité;

Que la Ville de Montréal soutienne les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité en : favorisant la mise en marché d'une sélection de végétaux indigènes ; assurant la disponibilité et l'abordabilité de ressources matérielles nécessaires aux citoyen-nes qui souhaitent créer des aménagements pro-biodiversité sur des terrains privés et sur certains espaces publics (par ex. : carrés d'arbre);

Que la Ville développe et priorise des mesures d'écofiscalité qui permettent de : soutenir les actions du Plan climat 2020- 2030 et celles d'une future politique sur la biodiversité à Montréal ; encourager des actions pro-biodiversité sur les terrains privés.



« Ce nouvel avis du Conseil jeunesse de Montréal rappelle l'urgence d'agir en faveur de la préservation de la diversité du vivant. Les membres du CjM souhaite par le fait même rappeler la responsabilité de l'administration municipale dans cet effort collectif de préservation de la biodiversité en milieu urbain. Pour les membres, ces actions supposent avant tout une réflexion sur la place du vivant en ville et notre capacité à cohabiter avec les autres espèces qui peuplent notre environnement. La publication de cet avis à l'occasion du 20e anniversaire du Conseil témoigne de l'engagement de la jeunesse montréalaise dans la transition écologique, exercice nécessaire au développement d'une ville résiliente où il fait bon vivre », a affirmé le président du Conseil jeunesse de Montréal, M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil.

« Je tiens à remercier le Conseil jeunesse de Montréal pour le dépôt de ce nouvel avis de qualité, qui présente des initiatives inspirantes pour la biodiversité. Notre administration accueille avec grand intérêt les 20 recommandations formulées, qui seront étudiées avec attention. J'en profite pour souligner le travail exceptionnel réalisé par les membres bénévoles du CjM qui, par leurs contributions, soutiennent depuis 20 ans l'excellence de l'organisation. Ayant contribué à attiser la flamme politique de centaines de jeunes Montréalais et Montréalaises au cours de ces 20 dernière années, le CjM est devenu une instance incontournable de la vie démocratique de la métropole », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour télécharger le document : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_jeunesse_fr/media/documents/avis_biodiversite_2023_cjm_web.pdf

Le Conseil jeunesse de Montréal

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgé.es de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

